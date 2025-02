O Ceará de Domingos Filho na maior feira de frutas do mundo

Ainda estreando no comando da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Estado, o ex-vice-governador, ex-prefeito de Tauá, ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa e hoje presidente do diretório cearense do PSD, Domingos Filho, viaja hoje para Berlim, capital da Alemanha.

Lá, ele participará da Fruit Logistica, a maior feira e exposição da cadeia mundial de frutas, legumes e verduras, o que inclui desde grandes centros acadêmicos de pesquisas até gigantes empresas da aviação de carga e do transporte marítimo, desde as maiores produtoras de frutas e hortaliças de países dos cinco continentes até os pequenos melhoristas – que são na maioria agrônomos dominadores da técnica e da tecnologia que, por exemplo, permitem o aumento da qualidade e da produtividade de sementes selecionadas de hortifrutis, como o brócolis, o tomate, o pimentão, a manga e o melão.

O secretário Domingos Filho, que tem estreita ligação pessoal com a atividade agropecuária – nasceu de sua cabeça a ideia do FestBerro, o grande festival de caprinos e ovinos que se realiza, anualmente, no mês de novembro, em Tauá – terá em Berlim uma perfeita ideia da dimensão planetária que alcançou hoje a atividade empresarial, social, econômica, científica e cultural da hortifruticultura.

Para começar, esta coluna remete aos números da Fruit Logistica de 2024, que registrou 2.770 expositores de 94 países que exibiram seus produtos, serviços e soluções técnicas. Estiveram na feira do ano passado 66 mil compradores e visitantes comerciais de 145 países. A expectativa para este ano é maior ainda. O ingresso de apenas um dia para a Fruit Logística – que dura três – custa 85 euros (R$ 520 ao câmbio de ontem).

O evento deste ano começará na quarta-feira, 5, e terminará na sexta-feira, 7. Durante a Fruit Logistica, lotam todos os hotéis de Berlim. À noite, uma vaga nos restaurantes da cidade só com reserva.

Neste ano, como nos anteriores, o governo do Ceará – apoiando seus fruticultores – terá um estande que abrigará o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e os organismos que integram a SDE. Esse estande – localizado no Hall 23 do Messe Berlim, o superlativo Centro de Eventos da capital alemã – fica ao lado do Pavilhão do Brasil, que costuma ser visitado pelo embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, com o qual – esta coluna antecipa – Domingos Filho se encontrará na quinta-feira, 6.

O Pavilhão brasileiro, projetado e coordenado pela Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), com apoio direto da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), terá neste ano uma grande e boa novidade – a presença da cearense Itaueira Agropecuária, que, depois de sete anos, retorna à Fruit Logistica e, pincipalmente, ao mercado de frutas da Europa.

A empresa fundada por Carlos Prado e hoje dirigida pelos seus filhos, o quarto dos quais, Tom, é o CEO da empresa, já tem uma extensa agenda de reuniões com antigos e novos importadores europeus. A Itaueira ausentou-se da Fruit Logistica porque sua produção no Ceará – às margens do Canal do Trabalhador, no município de Aracati – teve de ser interrompida por falta de água. Agora, com água do Eixão das Águas, a Itaueira, a partir do próximo mês de maio, voltará a produzir melão em área livre da mosca da fruta, ou seja, com “passaporte fitossanitário” para exportar seu produto, com a marca Rei, para a Europa, os Estados Unidos e o Canadá.

Domingos Filho, que terá ao seu lado o secretário Executivo do Agronegócio da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro, tomará um susto com o que verá na Fruit Logistica. E ele verá, ao longo do caminho até chegar ao Hall 23, que 90% das pessoas que estarão na feira são movidas pelo único interesse de fazer negócio – de comprar ou vender. Ele verá grupos de homens e mulheres sentados ao redor de pequenas mesas tratando de exportação e importação em diversos idiomas, o inglês preferencialmente. E verá e provará de frutas que ele jamais saboreou.

Ele ficará impressionado com o Smart Agri no Hall 3.1, que terá 36 expositores pioneiros de 18 países, os quais apresentarão tecnologia de IA (Inteligência Artificial) para estimar rendimentos de frutas, software para gerenciamento de fazendas e controle de qualidade, soluções de irrigação sustentáveis ​​e precisas, polinização de precisão orientada por dados, drones que estão revolucionando a agricultura... e muito mais.