Azul confirma redução de voos entre Recife e Petrolina; ao menos 5 estados do Nordeste tiveram suspensões

Em mais um impacto negativo para a aviação regional Nordestina, a Azul Linhas Aéreas deverá reduzirá as frequências entre o hub Recife e Petrolina no oeste pernambucano.

A rota que operava com média de duas saídas por dia em média em 2023 e 2024, está prevista para ocorrer apenas 1 vez por dia para todo o ano de 2025.

Veja também Igor Pires Além dos preços das passagens, entenda por que o brasileiro voa pouco de avião Igor Pires Com aumento de voos no Ceará, Latam cumpre integralmente decreto de redução de ICMS

À coluna, a Azul confirmou a informação e disse que "como empresa competitiva, reavalia constantemente suas operações, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda. Assim, a partir do dia 10 de março, a Companhia, vai operar apenas um voo diário entre Recife e Petrolina".

"O voo sai de Recife às 13h20 e chega em Petrolina às 14h50. O retorno acontece às 15h20, com o pouso na capital pernambucana às 16h50. Os Clientes impactados serão reacomodados e receberão a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)”, completou a companhia.

Suspensões em pelo menos 5 estados do Nordeste

Será mais uma rota impactada no Nordeste após alterações e suspensões realizadas pela Azul em pelo menos 5 estados da região, contando com o próprio estado de Pernambuco.

Em oportunidades anteriores, a Azul comentou sobre grande aumento de custos, do aumento da cotação do dólar e de limitações da cadeia de suprimentos aeronáuticos no mundo, e da falta de aeronaves disponíveis.