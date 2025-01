Com uma trajetória marcada por parcerias de longa duração e expertise em diferentes segmentos, a Advance Comunicação celebra 30 anos de atuação no mercado nesta sexta-feira (31).

De acordo com Eliziane Alencar, CEO da Advance, as celebrações para a data irão durar o ano todo, com a primeira sendo o bloco “Tamo Junto”, que neste ano trará uma homenagem ao Darth, a mascote da empresa, além do compromisso da Advance com a inteligência criativa e a causa animal.

Atualmente, a Advance conta com 100 profissionais na equipe, com uma carteira de 17 clientes, com marcas como Normatel, São Luiz, Terra Brasilis, entre outras.

Em 2025, a Somapay foi o primeiro novo cliente conquistado pela agência. “A Advance cresceu em meio a três décadas da maior revolução tecnológica da humanidade, com impactos significativos no nosso segmento. Então, aprendemos a crescer nos reinventando o tempo inteiro num ambiente sem zona de conforto”.

“Crescemos junto a marcas para as quais trabalhamos arduamente para torná-las referência de sucesso com uma parceria duradoura. Atendemos a Pague Menos há quase 24 anos, o Ari de Sá há 20, a (Sapataria) Nova há 18 e Dias de Sousa há 16 anos”, complementa a CEO.

Entre os cases recentes, Eliziane destaca a ação de 2024 que ressuscitou a famosa linha de ônibus Paranjana e a campanha de aniversário da Normatel, que se tornou uma das mais premiadas do mercado. “Fechamos 2024 como a agência mais premiada do varejo cearense.”

A CEO aguarda com otimismo os próximos passos da empresa para este ano. “Percebemos o mercado bem ativo e com muitas oportunidades. Nesses 30 anos, acumulamos muitas experiências e iniciamos um novo ciclo de crescimento com mais maturidade e uma estrutura muito consolidada que nos dá musculatura para avançar em vários mercados.”