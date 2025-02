Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (3)

Diversos concursos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (3). Há vagas para órgãos públicos e privados, com salários que chegam a R$ 13,9 mil.

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Veja:

MPCE

Começam nesta segunda-feira as inscrições para concurso do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O certame oferta uma vaga para contratação imediata e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Ministerial e Técnico Ministerial. Há exigência de ensino superior. Os salários chegam a R$ 7,4 mil.

A única vaga para contratação imediata é a de Analista Ministerial com especialidade em Engenharia Ambiental. As demais, para o cadastro de reserva, são para áreas como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito e Psicologia. A formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Ministerial exige apenas formação em curso de nível superior. Ambas as funções têm carga horária de 30 horas semanais.

>> Acesse o edital

As inscrições serão realizadas pelo site do Cebraspe, até 21 de fevereiro. As provas devem ser realizadas no dia 13 de abril.

Ibama

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estão abertas até o dia 18 de fevereiro, pelo site do Cebraspe. O certame oferta 460 vagas para cargos de analistas administrativo e ambiental, que exigem ensino superior.

O salário inicial em ambas as funções é de R$ 9.994,60, e há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e candidatos negros e pardos. Os aprovados serão lotadas no Ceará e nos demais estados, além do Distrito Federal.

Interessados em se candidatar devem pagar taxa no valor de R$ 95. Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia, entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro.

Concurso do MPU

O Ministério Público da União (MPU) está com 152 vagas abertas para os cargos de Analista e Técnico em diferentes áreas e unidades da federação, incluindo o Ceará. A remuneração inicial varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 com uma jornada de trabalho de 40 horas. Haverá também a criação de cadastro de reserva.

>>> Veja o edital

As inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o certame. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 95 para o cargo de Técnico e R$ 120 para o de Analista.

Prefeitura de Brejo Santo

A Prefeitura de Brejo Santo, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com 112 vagas imediatas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. O certame também oferta 601 vagas para cadastro de reserva.

Há oportunidades para diversos cargos, como professor, fonoaudiólogo, motorista, médico generalista, enfermeiro, psicólogo, fiscal ambiental, auxiliar de farmácia, entre outros.

A remuneração inicial varia de R$ 1.412 a R$ 13.377,59, a depender da função e da carga horária.

>>> Veja o edital na íntegra

As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (6), no site da Universidade Regional do Cariri (Urca), responsável pela organização do certame.

Marinha

A Marinha divulgou edital de concurso com 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As inscrições seguem até o dia 7 de março. A oportunidade para fuzileiro naval requer que os candidatos tenham nível médio.

O salário é de R$ 2.294,50, após a formação. Durante o curso, o candidato receberá bolsa-auxílio de R$ 1.303,90.

Para participar, é preciso cumprir alguns requisitos, como: ter menos de 22 anos no dia 30 de junho de 2026; não ser casado; não ter tatuagem com alusão a ideologias terroristas ou extremistas.

>> Confira edital completo

Para se inscrever, é preciso acessar o site da Marinha.

UECE

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) recebe inscrições até esta segunda-feira para seleção de professores formadores que atuarão nos cursos de graduação do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). As aulas, ministradas na modalidade a distância, serão oferecidas pela instituição cearense.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 714 vagas, distribuídas entre os cursos de diferentes polos de apoio em municípios do Ceará. Será reservado 25% das vagas para candidatos negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas transgênero e travestis.

Os candidatos interessados deverão se inscrever até hoje em formulário eletrônico disponível no site da Uece. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Estágio CGE

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) lançou edital para processo seletivo de estágio de nível superior com 15 vagas. As inscrições são gratuitas e estão abertas até quarta-feira (5).

As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências Sociais, Ciências da Computação/Informática ou Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Políticas Públicas, Publicidade e Psicologia, em instituições de ensino conveniadas com o Governo do Estado.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na sede da CGE, localizada na avenida General Afonso Albuquerque Lima, S/N – Edifício Seplag - 2º andar, no bairro Cambeba, em Fortaleza. O horário é das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Estágio na Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está com inscrições abertas para estágio em todo o Brasil. As vagas são para estudantes dos níveis médio, superior (graduação) e pós-graduação, com carga horárias que variam entre 20h e 30h horas semanais. A depender da escolaridade, as bolsas podem chegar a R$ 1.665,25.

>>> Edital para nível médio e superior

>>> Edital para pós-graduação

As inscrições seguem até as 12h de quarta-feira (5) por meio de dois sites, ambos do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). Um dos endereços eletrônicos é destinado para os candidatos do nível médio e graduação, já o outro é exclusivo para os que estão na pós-graduação.

Para os alunos de nível superior, as vagas são destinadas para diversos cursos, como Administração, Direito, Design, Economia, Jornalismo, Enfermagem, Engenharias, Medicina, Farmácia, Nutrição e Química.

Estágio no Bradesco

O Bradesco está com inscrições abertas para o programa de estágio de 2025. As oportunidades estão distribuídas entre 16 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.

A seleção é voltada para estudantes de nível superior – bacharelado, licenciatura ou tecnólogo –, cursando a partir do 2º semestre da graduação ou 1º semestre de tecnólogo.

A primeira fase da seleção vai até 12 de março, sendo composta pela inscrição no site do programa de estágio e a realização do “Desafio Online Mundo Bradesco”.

