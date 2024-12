Fortaleza mira contratação de Advíncula, do Boca Juniors, diz imprensa argentina

O lateral-direito peruano Luis Advíncula, do Boca Juniors, interessa ao Fortaleza para a temporada 2025. A informação foi publicada pelo Diário Olé, tradicional jornal esportivo da Argentina, que disse que o jogador de 34 anos está na mira do Leão.

O Diário Depor, tradicional jornal esportivo do Peru, país natal de Advíncula, também noticiou um interesse do Fortaleza na contratação do lateral. De acordo com a publicação, o Palmeiras também estaria de olho no jogador do Boca Juniors.

Advíncula renovou recentemente o seu contrato com o Boca Juniors, que agora é válido até 31 de dezembro de 2026. Qualquer clube que quiser contratá-lo terá que desembolsar uma compensação financeira para tirá-lo do time argentino.

Aos 34 anos, Advíncula está no Boca Juniors há cinco temporadas. Na temporada mais recente, em 2024, ele somou 44 partidas disputadas, além de ter dado sete assistências ao longo do ano.