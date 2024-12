A caminho do Avaí, Cléber cita 'recomeço' na carreira e se despede do Ceará: 'grato pelo carinho'

Acertado com o Avaí, o atacante Cléber se despediu do Ceará e da torcida em publicação numa rede social nesta sexta-feira (27). O jogador agradeceu o apoio dos alvinegros e destacou a importância do clube na carreira dele. O camisa 89 vestiu a camisa do time de Porangabuçu por cinco anos.

“Foram cinco anos defendendo essa camisa, fazendo gols decisivos e ajudando o Vozão. Pelo Vozão colecionei minhas melhores memórias no futebol até o momento. Sou muito grato pelo carinho que recebi desde a minha chegada. Deixo o meu muito obrigado a todos os diretores, funcionários, comissão, atletas e torcedores”, escreveu.

“Deixo o clube feliz, com o Ceará na Série A, lugar onde merece sempre estar. É hora de partir para um novo desafio, um recomeço na minha carreira”, completou.

O atleta de 28 anos tem vínculo com o Vovô até 31 de dezembro de 2024. Desse modo, estava livre para assinar pré-contrato com outro clube.

O jogador foi flagrado em antidoping em novembro de 2022 e recebeu punição de oito meses fora dos gramados, que depois, que depois foi ampliada para 24. Punições já cumpridas. Assim, somou apenas sete partidas nos últimos dois anos pelo clube.

Sob comando de Ederson Moreira, o Avaí já iniciou a preparação para 2025. A equipe abre a temporada no dia 15 de janeiro, quando enfrenta o Santa Catarina no campeonato catarinense.