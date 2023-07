Atacante Cléber está liberado para voltar a jogar pelo Ceará após punição por doping; entenda

O atacante Cléber foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem nesta segunda-feira (10) e apenado com oito meses de suspensão retroativo à data da coleta. Com isso, estará livre para voltar a trabalhar a partir de quarta-feira (12).

Isso ocorre porque o jogo em que Cléber foi flagrado no exame antidoping realizado dia 11 de novembro de 2022, dois dias antes da partida entre Ceará e Juventude-RS, pela Série A do Brasileiro. O procedimento ocorreu na sede do clube, com dez atletas sorteados. Depois da referida partida, o atacante também foi sorteado para o antidoping, mas a suspensão se refere à primeira coleta. Nesse caso, o período de suspensão imposta pelo TJD-AD se completa nesta terça (11) e no dia seguinte o jogador está liberado para voltar a treinar no clube e jogar futebol. A decisão é de primeira instância e cabe recurso, o que não será necessário.

O jogador estava suspenso de forma preventiva desde o fim de dezembro, por uso de 4-hidroxi-tamoxifeno e metoxi-hidroxi-tamoxifeno, substâncias que são conhecidas por favorecer o desenvolvimento da musculatura. O jogador precisou provar que houve contaminação em um dos suplementos que tomava.

Cléber não treina nas dependências do Ceará Sporting Club desde o fim de dezembro de 2022 e o contrato dele com o clube está suspenso. A reintegração deve ser automática a partir de quarta e o Cléber voltará a integrar o elenco do Vovô. O contrato passa a vigorar no BID da CBF automaticamente após o fim da suspensão. O jogador vinha treinando por conta própria durante o período de suspensão preventiva.

Cléber contratou um escritório de advocacia especializado para fazer a defesa. O Diário do Nordeste tentou ouvir os advogados e o jogador no período, mas não obteve retorno.