Ceará acerta a contratação do atacante Galeano, do Cerro Porteño

O Ceará acertou a contratação do atacante Antonio Galeano, que pertence ao Cerro Porteño e estava no Nacional do Uruguai. A informação é do jornalista uruguaio Rodri Vázquez, da Rádio Sport 890 e confirmada pelo repórter Samuel Conrado, da Verdinha.

O atacante paraguaio de 24 anos foi liberado pelo Nacional para acertar o empréstimo de um ano com o Vozão. Ele pertence ao Cerro Porteño, mas estava emprestado ao "Bolso" até o fim de 2025.

Legenda: Galeano fez uma boa temporada pelo Nacional, do Uruguai, marcando 8 gols Foto: Reprodução/Instagram

Já enfrentou o Ceará

Galeano foi revelado no Rubio Ñú, do Paraguai, mas foi emprestado ao Sub-20 do Sâo Paulo. No Tricolor Paulista, ele jogou até 2021 e enfrentou o Ceará pela Série A em 2020 no empate em 1 a 1 no Castelão. Pelo time paulista, foram 24 jogos, com 1 gol e uma assistência.

Legenda: Galeano em ação pelo São Paulo contra o Ceará na Série A de 2020 Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Depois disso, foi vendido ao Cerro Porteño, gigante do seu país, atuando em 2022 e 2023.

Emprestado ao Nacional, fez uma boa temporada em 2024. Em 48 jogos, marcou 8 gols e deu 10 assistências, em partidas na Libertadores, Liga Uruguaia e Copa do Uruguai.