Fortaleza recebe proposta do Sport por Zé Welison

O Fortaleza recebeu uma proposta do Sport-PE pela compra do volante Zé Welison. A equipe pernambucana oferece R$ 5,5 milhões ao Leão pelo jogador, que tem contrato até 2026.

A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande, que informou ter sido uma confirmação do empresário de Zé Welison, André Cury. O Tricolor ainda não deu resposta sobre a oferta.

A intenção do Sport é comprar 100% dos direitos do volante, mas o Fortaleza é dono de 75%, comprados por R$ 1,25 milhão junto ao Atlético-MG ao fim de 2022. Há três temporadas no Pici, O volante já disputou 146 partidas pelo clube, tendo marcado oito gols e anotado quatro assistências.

O vínculo de Zé Welison com o Fortaleza vai até 2026, por isso o Sport deve oferecer um contrato longo ao meio campista. Enquanto os clubes negociam, o jogador participa normalmente da pré-temporada do Tricolor nos Estados Unidos.

Na temporada passada, Zé Welison defendeu o Leão em 48 partidas, tendo sido o terceiro meio-campista com maior minutagem. Como o setor é o mais concorrido do clube, no entanto, o Fortaleza não descarta uma venda em caso de uma boa oferta.