Maratona de Londres incluirá categoria para não binários pela primeira vez em 2023

Os organizadores da Maratona de Londres, uma das provas mais prestigiadas do mundo, anunciaram nesta quarta-feira (14) a abertura de uma categoria para atletas não binários na edição de 2023.

Os participantes não ficarão mais restritos na escolha das categorias, já que haverá três opções para os atletas: masculino, feminino e não binário.

"Sabemos que ainda há muitas mudanças a serem feitas, mas esta mostra nosso compromisso em tornar Londres um evento aberto a todos", afirmou o diretor da corrida, Hugh Brasher, em um comunicado.

Boston

Na última terça-feira (13), a Maratona de Boston anunciou a criação de uma categoria "não binário" para os atletas que desejam participar do evento.

Quando será a Maratona de Londres?

A Maratona de Londres acontecerá no dia 2 de outubro. Em 2023, pela primeira vez em quatro anos, a prova será disputada no mês de abril, no dia 23.