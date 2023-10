Corrida Unifor tem data definida e traz nova categoria para edição de 2023; veja detalhes

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, lançou, na manhã desta terça-feira (3), a 29ª Corrida Unifor, que ocorrerá em 10 de dezembro. A competição, que tem como cenário o campus da Unifor e seu entorno, terá os tradicionais percursos de 5km e 10km, a corrida para Pessoas com Deficiência (PCD) e, como novidade desta edição, será realizada também a Meia-maratona Unifor (21km). As inscrições para as quatro categorias já estão abertas.

O lançamento do evento contou com a presença de Marílson dos Santos, tricampeão da Corrida Internacional de São Silvestre e bicampeão da Maratona de Nova York. Marílson elogiou a organização e a estrutura da prova, expressando grande entusiasmo para ver a competição acontecer.





Marílson dos Santos Embaixador da corrida “Sempre que estou em Fortaleza, me surpreendo como as corridas de rua ganharam o coração dos cearenses. Agora, acompanhando de perto a Corrida Unifor, vejo que o sucesso dessas provas se dá pela atenção e cuidado que a organização tem com os participantes. Tenho certeza que a Corrida Unifor será um grande sucesso, ainda mais agora, que terá também uma meia-maratona”, salientou o ex-atleta e embaixador da Corrida.

Legenda: Marílson esteve presente no campus da universidade para o lançamento da 29ª edição da corrida. Foto: Ares Soares / Unifor

Para o professor Thiago Braga, coordenador da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor, "a Corrida Unifor é mais do que uma prova de resistência e superação pessoal, é uma demonstração do compromisso da Universidade de Fortaleza com a inclusão e a acessibilidade”. Para ele, o objetivo é que “todos, a despeito de suas limitações, sintam-se acolhidos e motivados a participar".



Um dos eventos esportivos mais aguardados do calendário de corridas de rua de 2023, a Corrida Unifor tem como marca sua organização, priorizando o conforto e a segurança dos participantes. A corrida promete ser um marco na história esportiva da cidade e da universidade, fazendo parte das comemorações pelos 50 anos da instituição de ensino superior. A expectativa é reunir aproximadamente 5 mil competidores.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas pelo site www.unifor.br/corrida até 3 de dezembro. O investimento para a participação do evento será a partir de R$ 60 e os kits serão entregues nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Os interessados podem participar da categoria PCD de forma gratuita. A 29ª Corrida Unifor terá premiação de até R$ 3.000.

Serviço

29ª Corrida Unifor

Categorias: 5km, 10km, 21km e PCD

Data: 10 de dezembro

Hora: 5h30 e 8h30 (PCD)

Inscrições: www.unifor.br/corrida

Investimento: a partir de R$ 60,00 - gratuito para a categoria PCD