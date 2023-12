Que horas começa a Corrida de São Silvestre 2023? veja detalhes

Neste domingo (31), será realizada a Corrida São Silvestre de 2023. A tradicional prova de rua que acontece sempre no último dia do ano em São Paulo, chega à sua 98ª edição. A expectativa é que cerca de 35 mil corredores participem do percurso que tem largada prevista do primeiro pelotão, formado por cadeirantes, para 7h25.

A largada e a chegada acontecem na Avenida Paulista, uma das mais importantes da cidade. Durante o trajeto, os maratonistas também passam por pontos turísticos como o Estádio do Pacaembu e a Praça da República. Além disso, os participantes passam por grandes vias como a Avenida Ipiranga, a Alameda Barão de Limeira e a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela TV Globo.

HORÁRIOS DAS LARGADAS

A Corrida São Silvestre de 2023 terá três horários de largada.