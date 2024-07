1ª Meia Maratona do BNB Clube tem mais de 800 atletas confirmados para percurso; veja como se inscrever

No dia 7 de julho acontece a 1ª Meia Maratona BNB Clube, que deve reunir cerca de três mil corredores. As opções de percurso são: 5, 10 e 21km. A novidade para esta edição é a inclusão do percurso especial de 21km, marcando a realização da primeira meia-maratona na história do clube. As inscrições continuam abertas no site da entidade e contam com valores a partir de R$110 para o público geral.Além da inscrição, é solicitada aos atletas a doação de 1kg de alimento não-perecível. Segundo a organização do evento, a corrida é regulamentada e chancelada pela Federação Cearense de Atletismo.

Trajeto

Com largada marcada para às 5h30 (horário de Brasília), para quem irá fazer os 21km, a prova se inicia da sede do BNB Club, seguindo pela avenida Santos Dumont, no sentido Praia do Futuro, descendo pela avenida Aldy Mentor e continuando pela avenida Dioguinho até a praia de Sabiaguaba, retornando ao clube pela avenida Dioguinho e subindo pela Avenida Santos Dumont na altura da Praça 31 de Março. Segundo a organização, mais de 800 corredores já se inscreveram para o trajeto.

O percurso da Meia Maratona tem tempo limite de três horas.

Serviço