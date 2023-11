Meia maratona Terra da Luz fecha a temporada de corridas de rua em Fortaleza

A meia maratona Terra da Luz 2023, que acontecerá no dia 17 de dezembro, com largada na Via Paisagística da Avenida Beira Mar, em Fortaleza, está com inscrições abertas. Promovida pela Nova Letra Eventos Criativos, a corrida conta com três categorias diferentes, 5km, 10km e a categoria principal, a meia maratona de 21km. Podem participar atletas profissionais, amadores, profissionais de educação física, turistas, veteranos, cadeirantes e paratletas.

A corrida Terra da Luz é um evento esportivo de rua que vai para a sua quinta edição, de caráter participativo, cultural e turístico, integrado com ações de interação com os espaços públicos históricos da capital cearense. Como tema oficial de 2023, o projeto fará uma homenagem ao artesanato das areias coloridas, forte expressão artística do povo do litoral cearense.

Legenda: Medalha da corrida. Foto: Jorge Mota

Fernando Elpídio Diretor geral da corrida “Fortaleza é a capital de corridas de rua no Nordeste, é a modalidade esportiva mais praticada na capital cearense. Entre atletas profissionais e amadores, é uma atividade muito democrática, para todas as idades, sexos e classes sociais. A corrida de rua em Fortaleza não tem sazonalidade, e movimenta uma economia cada dia mais crescente na cidade. E a 21K Terra da Luz tem justamente como propósito promover o esporte de rua de forma integrada com os aspectos históricos, culturais e turísticos do Ceará”, comentou Fernando Elpídio, diretor geral da corrida e da Nova Letra Eventos Criativos.

Na edição de 2023, a quinta edição da corrida, a 21K Terra da Luz reforça a identificação histórica com a cidade de Fortaleza e o estado do Ceará. Durante o percurso, os participantes terão como paisagem a Estátua de Iracema Guardiã, Praça Cristo Redentor, Dragão do Mar, Teatro São José, Estátua Santa Edwiges da Leste Oeste, Mercado dos Peixes, dentre outros.

Inscrições

As inscrições para a corrida deste ano podem ser feitas através do site https://novaletra.com.br/. As categorias estão divididas entre 5km geral, cadeirantes e paratletas; 10km geral; e 21km geral. Todas as categorias são para o público masculino e feminino. As inscrições vão até o dia 01 de dezembro, ou até chegar ao número máximo de inscritos.

Ao se inscrever, os participantes irão receber o kit do evento, com uma camisa (regata ou manga), sacochila, número de peito, chip de cronometragem, medalha pós-prova, seguro de vida, hidratação, serviço de estruturas e apoio e serviços de emergências médicas. Os kits poderão ser retirados nos dias 15 e 16 de dezembro.

Profissionais de educação física

Desde 2018, a corrida 21K Terra da Luz conta com uma categoria exclusiva nas provas de Fortaleza, as categorias específicas para profissionais de educação física. Os profissionais da área poderão competir de forma separada nas mesmas categorias que as gerais, 5km, 10km e 21km. Para participar, os educadores físicos devem apresentar o número registrado no Conselho Regional de Educação Física - CREF.

SERVIÇO - 21K TERRA DA LUZ

17 de dezembro de 2023, a partir das 5h

Via Paisagística - Avenida Beira Mar de Fortaleza

Inscrições e mais informações: www.novaletra.com.br | | 85 3109.7599 (FONE E WHATSAPP)