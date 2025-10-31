Diário do Nordeste
Italo Ferreira comemora medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2021

Jogada

Italo Ferreira é indicado ao prêmio Laureus, o Oscar do esporte; veja indicados e categorias

A cerimônia de premiação está marcada para abril, ainda sem dia definido

Estadão Conteúdo 02 de Fevereiro de 2022
Pelé sorrindo erguendo braço em alusão à vitória

Opinião

Pelé, Garrincha, Senna, Jim Clark, Wilma...

Leia a coluna do Tom Barros desta terça-feira (28)

Foto frontal Tom Barros
Tom Barros 28 de Dezembro de 2021
Ian santoas com medalhas

Jogada

Atleta Ian Matos, dos saltos ornamentais, morre após contrair infecção pulmonar

Ian participou dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, e foi um dos poucos atletas assumidamente gays

Redação 21 de Dezembro de 2021
Isaquias Queiroz tentam medalha no C1 1000m

Jogada

Programação das Olimpíadas hoje: confira a agenda com os horários desta sexta-feira (06)

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares e SporTV)

Redação 05 de Agosto de 2021
Ingrid Oliveira realiza movimento do salto em altura nos Jogos Olímpicos

Jogada

Ingrid Oliveira é eliminada na 1ª fase dos saltos ornamentais nas Olimpíadas

Após cinco rodadas, a brasileira somou 261.20 pontos e ficou na 24ª posição

Estadão Conteúdo 04 de Agosto de 2021
A equipe brasileira de vôlei feminino em quadra comemora

Jogada

Programação das Olimpíadas: confira os horários desta quarta-feira (04)

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares e SporTV)

Redação 03 de Agosto de 2021
Imagem do pôr do sol com o arco olímpico na frente em Tóquio

Jogada

Conheça as 46 modalidades presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A partir do dia 23 de julho, os competidores buscarão uma das honrarias mais importantes do esporte mundial: a medalha de ouro, prata ou bronze

Redação 06 de Julho de 2021

Jogada

Brasil conquista resultado histórico nos saltos ornamentais

Seleção disputa o Mundial de Esportes Aquáticos, realizado na Coreia do Sul

Estadão Conteúdo 15 de Julho de 2019