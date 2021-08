Programação das Olimpíadas: confira os horários desta sexta-feira (06)

O antepenúltimo dia de Jogos Olímpicos será de disputas importantes para o Brasil. O país estará representado na disputa por equipes do hipismo e da ginástica rítmica. O vôlei feminino, por sua vez, busca uma vaga na final do maior evento poliesportivo do mundo.

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares e SporTV).

Programação - Madrugada

Pentatlo moderno: Natação individual feminino - Maria Ieda Guimarães (BRA) - 02h30

Saltos ornamentais: Plataforma 10m masculino - Kawan Pereira (BRA) - 03h

Saltos ornamentais: Plataforma 10m masculino - Isaac Souza (BRA) - 03h

Atletismo: Marcha atlética 20km feminino - Erica Sena (BRA) - 04h30

Programação - Manhã

Hipismo: Salto (equipes - BRA) - 07h

Vôlei feminino: Brasil x Coreia do Sul - 09h

Programação - Noite

Ginástica rítmica: Grupo geral feminino (BRA) - 22h