Brasil vence Coreia do Sul e enfrenta Estados Unidos na final do vôlei feminino

O Brasil está na final do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta sexta-feira (6), as brasileiras venceram a Coreia do Sul, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/16 e 25/16.

O resultado garante automaticamente a 20ª medalha do Brasil nas olimpíadas.

A grande decisão dos Jogos Olímpicos acontece no domingo (8), às 01h30 (horário de Brasília), na Ariake Arena, em Tóquio.

O jogo

A seleção brasileira administrou a partida durante os 3 sets. O domínio foi absoluto, com show de Fernanda Garay, Gabi e Rosamaria - esta última substituindo a oposta Tandara, flagrada no teste de dopagem da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

O Brasil anulou a principial pontuadora da Coreia do Sul. A coreana Kim pouco produziu em favor da seleção.

Ao final da partida, o Brasil somou 15 pontos de bloqueio, além de 4 pontos de saque. Fernanda Garay (17) e Gabi (12) foram as maiores pontuadores da seleção na semifinal.