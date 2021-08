Tandara Caixeta é reprovada em exame antidoping e está fora das Olimpíadas de Tóquio

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou na noite desta quinta-feira (5) que a jogadora da seleção feminina de vôlei Tandara Caixeta, 32, está fora das Olimpíadas de Tóquio porque a atleta "violou a regra antidopagem" no exame feito em 7 de julho no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em Saquarema, no Rio de Janeiro.

De acordo com o COB, ela voltará ao Brasil nesta sexta-feira (6). Na mesma data, às 9h, a seleção brasileira encara a Coreia do Sul ela semifinal. Antes, às 1h, Sérvia e EUA se enfrentam. Ao GE, Tandara Caixeta afirmou que não iria se pronunciar sobre o caso. A jogadora disse que "precisa entender o que aconteceu antes de manifestar-se sobre a suspensão". O COB informou ter sido notificado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) durante a madrugada, mas não detalhou qual tipo de violação foi cometido pela atleta. Na noite desta quinta-feira (5), a CVB lamentou que a "campeã olímpica e uma das principais referências da equipe brasileira, atravesse este momento". A instituição acrescentou que "aguarda os resultados dos trâmites processuais, cujo conteúdo é de caráter particular da atleta e confidencial".