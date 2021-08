Izaquias sobra, ganha bateria e vai direto à semifinal do C1 1000m

Isaquias Queiroz venceu fácil sua bateria das eliminatórias do C1 1000m e está classificado direto para as semifinais da canoagem, nas Olimpíadas de Tóquio. Ele disputa a semifinal na sexta-feira, a partir de 21h44 (de Brasília).

Izaquias não se abateu com a perda da medalha nas duplas, sendo 4º lugar com Jacky Godmann no C2 1000. Liderando desde o início, o baiano impôs seu ritmo e não deu chance para o chinês, Liu, com um tempo de 3min59s894.

C1 1000m masculino - bateria 2:

Isaquias Queiroz (Brasil)

Hao Liu (China)

Petr Fuksa (República Tcheca)

Pavlo Altukhov (Ucrânia)

Sergei Yemelyanov (Cazaquistão)

Wiktor Głazunow (Polônia)

Rudol Williams (Samoa)

