Atleta Ian Matos, dos saltos ornamentais, morre após contrair infecção pulmonar

Ian Matos, atleta olímpico dos saltos ornamentais, morreu aos 32 anos nesta terça-feira (21) após luta contra uma infecção pulmonar. Ele estava internado na Casa de Saúde São Bento, no Rio de Janeiro, desde 30 de outubro.

Durante o período de internação, ele teve evoluções, mas seu estado piorou na segunda-feira (20). A bactéria se espalhou da garganta para esôfago e pulmão. As informações são do Globo Esporte.

É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do prematuro falecimento do saltador olímpico Ian Matos, de 32 anos. O Time Brasil agradece toda a sua contribuição para a evolução da modalidade.



Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/K75jMxSuH2 — Time Brasil (@timebrasil) December 21, 2021

Ian participou dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. Ele era uma dos poucos atletas brasileiros declaradamente gays. Conforme o paraense, ele se inspirou em Tom Daley, nadador britânico.

Carreira de Ian Matos

Ian Matos teve sucesso ao garantir classificação para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015 e Lima 2019, além de ser da seleção brasileira em Campeonatos Mundiais de Esportes Aquáticos (2015 e 2017).

No currículo, Copas do Mundo (2016), Campeonatos Sul-Americanos (2010 e 2014) e Jogos Olímpicos Rio 2016, onde ele ficou em oitavo lugar no trampolim de 3 metros.