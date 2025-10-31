Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Jogada

Federação de Karatê premia atletas e personalidades do esporte no Ceará

Entidade entregou troféus aos 94 melhores atletas do ranking cearense de karatê de 2024

Redação 22 de Fevereiro de 2025
Imagem, evento Federação cearense de karatê

Jogada

Federação premia melhores atletas de karatê no ranking de 2023

Ao todo, a federação premiou os 86 melhores atletas do ranking cearense de karatê de 2023

Leví Lima* 02 de Março de 2024
Karatê

Jogada

Atletas do bairro Bom Jardim pedem doações para disputarem o Campeonato Brasileiro de Karatê

A competição acontece nos dias 15 e 17 de setembro, em São Paulo

Hugo Eduardo* 14 de Setembro de 2023
Imagem mostra cinco pessoas em palco

Jogada

Federação premia melhores atletas de karatê no ranking de 2022

Ao todo, 82 caratecas foram homenageados

Crisneive Silveira 04 de Março de 2023
Imagem mostra dois caratecas

Jogada

Federação Cearense de Karatê celebra modalidade com homenagens a atletas e colaboradores

Evento será realizado neste sábado

Redação 03 de Março de 2023
Karatê-Dô se diferencia por técnica mais apurada

Opinião

Atletas cearenses participam de Mundial de Karatê na Eslovênia; competição começa nesta terça (15)

Competidores disputam modalidade tradicional e, apesar de dificuldades de apoio, buscam pódio para o Ceará

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 15 de Novembro de 2022

Jogada

Cearenses convocados para Mundial de Karatê-Dô Tradicional realizam vaquinhas para custear viagem

O evento acontecerá em Kranjska Gora, na Eslovênia, entre 14 e 22 de novembro

Redação 22 de Setembro de 2022
Thiago e Felipe conquistaram o 1° Lugar Enbu Masculino 18-21 anos no Brasileiro disputado em Fortaleza

Opinião

Irmãos cearenses são convocados para Mundial de Karatê-Dô Tradicional

Thiago e Felipe Nogueira devem disputar competição que acontece na Eslovênia, em novembro

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 17 de Setembro de 2022
Imagem do pôr do sol com o arco olímpico na frente em Tóquio

Jogada

Conheça as 46 modalidades presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A partir do dia 23 de julho, os competidores buscarão uma das honrarias mais importantes do esporte mundial: a medalha de ouro, prata ou bronze

Redação 06 de Julho de 2021

Jogada

UFC Vegas: Sakai é atração principal na noite deste sábado (5); veja card, horários e onde assistir

Evento acontece no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Redação 05 de Junho de 2021
1 2 3