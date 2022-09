Irmãos cearenses são convocados para Mundial de Karatê-Dô Tradicional

Crias do Mondubim, em Fortaleza, dois irmãos vêm sendo destaque no Karatê-Dô Tradicional , arte marcial que tem a força e o estilo mais combativo, como grande diferencial das outras modalidades e que usa principalmente chutes, socos, cotoveladas, joelhadas e golpes com a palma da mão aberta.

Thiago e Felipe Rocha, de 21 e 18 anos, respectivamente, iniciaram na modalidade bastante jovens, em 2014, através de aulas no Cuca. Em oito anos, eles ganharam espaço na modalidade e, agora, após resultados no Campeonato Brasileiro, foram convocados para a Seleção Brasileira.

São nove medalhas que garantiram vagas para o Mundial, que acontece em novembro, na cidade de Grankska Gora, na Eslovênia. Mas para participar das competições fora do Estado é preciso contar com suporte. Tanto que, para garantir a ida à Europa, ele já adianta os planos de fazer rifas, campanhas e pedágios.

No Mundial de 2019, Thiago foi 1° lugar no Enbu masculino 18-21 e 3° no Kumite individual. Para a competição que se aproxima, o jovem adianta as expectativas: