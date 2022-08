Cearense é destaque nacional nas categorias de base da Seleção Brasileira de vôlei

Aos 17 anos e 1, 89m, Larissa Brandão alcançou um espaço à frente do seu tempo. A jovem promessa cearense joga na posição de oposta, sendo titular das seleções sub-19 e 21 de vôlei. Hoje ela treina em um dos principais clubes brasileiros, o atual campeão da Superliga Feminina: Minas Tênis Clube.

Quem vê a pouca idade, nem imagina que ela começou ainda mais cedo, há seis anos, em 2016, quando disputou seu primeiro campeonato, o cearense, pelo BNB Clube. Em entrevista à coluna, Larissa contou sobre a carreira e as perspectivas na modalidade. Legenda: Categorias acima de sua faixa etária, Larissa pensa no futuro no vôlei, mas sem deixar de lado preocupação com a educação Foto: Divulgação

Hoje como destaque, mas há poucos anos nem se imaginava no vôlei. Larissa conta que começou nesse esporte por conta dos pais: “No começo eu não queria jogar (risos), iniciei por influência dos meus pais porque eles queriam que eu fizesse algum esporte [...] Eu comecei a pegar gosto pelo vôlei e a me dedicar mais aos treinos.”

Apesar das responsabilidades que o esporte traz, não dá para deixar de lado a rotina de uma adolescente. Larissa conta que apesar da correria, tudo compensa: “ A rotina dos treinos é organizada mais pelo clube, o que eu faço é balancear isso com a escola e a minha vida social, não é muito fácil, de vez em quando tem que sacrificar uma coisa ou outra, mas no final tudo vale à pena.”

Esse dia a dia agitado dá frutos. Larissa foi convocada para a seleção brasileira pela primeira vez, no início de 2020, para o sul-americano sub-18. Mas a atleta foi da alegria à frustração, quando a competição foi cancelada por conta da pandemia do coronavírus. Uma nova convocação veio em meados de 2021 para participar da seletiva para mundial sub-18. A cearense ficou entre as 12 e teve sua primeira experiência internacional, na competição em que o Brasil terminou em quinto lugar. Taletos da base brasileira de vôlei

O vice-presidente da Federação Cearense de Voleibol e supervisor das seleções femininas de base, Caetano Rocha, ressalta o grande que trabalho que Larissa vem realizando nacionalmente: “A oposta é um dos talentos dos voleibol feminino de base do Brasil. Ela tem boa estatura e qualidade técnica.”

Prova disso, é que Larissa foi convocada para a seleção sub-21, que é uma categoria quatro anos acima de sua idade. Com o grupo, ela conquistou no último dia 22, o título sul-americano e consequentemente, a equipe garantiu vaga no Mundial da categoria, que acontece em 2023. Legenda: Título sul-americano garantiu vaga no Mundial sub-21 Foto: Federação Peruana de Voleibol

Os bons resultados não tiram de Larissa os “pés no chão”, em relação ao futuro no esporte. Ela sonha em jogar profissionalmente, mas ao mesmo tempo tem planos de cursar uma faculdade, já pensando a longo prazo.

Para trilhar um caminho de sucesso, inspiração não falta, Sheilla Castro e Gabriela Guimarães são as referências citadas por Larissa, que é, por enquanto, o principal nome cearense que desponta no cenário nacional.

