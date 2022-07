Em crescimento, beach tennis fixa espaço em Fortaleza; saiba o que é importante para iniciar

Se você ainda não praticou, com certeza conhece ou já viu pessoas jogando beach tennis . Em Fortaleza e no Ceará como um todo, a modalidade está em crescimento. E já passou o tempo em que a disputa acontecia apenas nas praias. Em entrevista à coluna, o Conselheiro da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis, Bruce Mállio, deu mais detalhes sobre o cenário local e dicas para quem quer iniciar na modalidade que é a queridinha do momento.

"Antes de iniciar qualquer modalidade é bom a pessoa ter um check um mínimo do corpo. Passar pelos exames médicos, de sangue e cardiovascular, às vezes um eletrocardiograma. Uma consulta médica vai te garantir essa habilidade ou capacidade de poder fazer atividade física sem ter problemas mais graves que as vezes a gente não sabe. Pra prática do beach tennis, uma coisa importante, já que ele é predominantemente jogado ao ar livre, é o uso de protetor solar. E um pouco de troca de experiência com amigos que já jogam."

Mais de 400 quadras no Ceará

Bruce conta que a quantidade de quadras no Ceará deve se aproximar de 400, já que levantamento feito pela Federação Cearense de Beach Tennis aponta que no Estado são 82 arenas e cada uma pode contar com de três a 12 quadras. Além das estruturas que não entram nessa contagem oficial, em condomínios, por exemplo.

Legenda: Modalidade é praticada, principalmente, em duplas Foto: Kid JR.

Um dos pontos fortes do beach tennis, segundo Bruce, é facilidade para iniciar e a grande capacidade de socialização que a modalidade promove. Mas para quem quer ir além do lazer e levar a prática um pouco mais a sério, procurar um acompanhamento profissional, é fundamental:

"Caso tenha interesse em conhecer um pouco mais da modalidade, é sempre interessante a opção de fazer aulas. A gente tem em Fortaleza uma grande quantidade de professores e quadras disponíveis. Então, pra alguém que queira tá começando de uma forma um pouco mais formal, mais organizada pra aprender a jogar é sempre bom buscar um professor pra auxiliar nesse início da prática esportiva."

Preço do equipamento

E para começar bem, garantir um equipamento de qualidade é importante. Mas uma boa raquete de beach tennis pode não ser tão barata e é preciso ficar atento à variedade no mercado e ao uso que se pensa em fazer. Os itens mais profissionais são feitos de carbono ou kevlar e podem variar entre R$ 1500 e R$ 2500. Para quem está iniciando, há opções por valores menores: as de fibra de vidro podem ser encontradas por valores a partir de R$ 800.

Além do valor, é preciso ficar atento a um ponto fundamental: a quantidade de furos na raquete, que tem a indicação variável de acordo com o lugar em que o esporte vai ser praticado. Para quem vai jogar na praia, a opção com mais furos é melhor por conta do deslizamento do ar. Já em local com menos vento, o equipamento com menos furos é o recomendado.

Para quem ainda não pensa em comprar equipamentos, o conselheiro da Federação dá uma dica:

"Essa é uma vantagem de arenas já estabelecidas na cidade Por exemplo, no clube onde eu trabalho, quando um aluno é novo, ele tem direito a utilizar as raquetes do próprio local, até se adaptar e ter certeza que ele quer continuar com aquela modalidade. E na maioria das arenas têm a opção de você alugar as raquetes por hora. Você pode não só alugar a quadra pra jogar, mas também os próprios equipamentos pra jogo."

Todos os públicos

Apesar dos cuidados necessários, o beach tennis vem se destacando por ser um esporte bastante democrático. Bruce ressalta em relação à troca que acontece durante a prática, que é bastante vista entre pessoas de idades e portes físicos diferentes. Ele comenta que quem inicia na modalidade facilmente passa a querer praticar diariamente e para isso é preciso contar com um aliado:

"Caso ela passe a praticar todo dia, é importante que tenha um acompanhamento de fortalecimento muscular. Aulas de musculação vão garantir que esse atleta de beach tennis não venha a ter lesão por repetição."

Legenda: Beach tennis traz diversos benefícios ao corpo e à mente Foto: J L Rosa

Bruce destaca que esse crescimento da modalidade tem se dado também em relação ao profissionalismo. O Ceará conta com uma atleta entre as principais do mundo, a Marília Câmara, e a tendência é que esse cenário melhore: "Nós chegamos a ter etapa aqui no Ceará com premiação de 20 mil reais, coisa que nunca tinha havido anteriormente. A tendência é que esse ano, a gente tenha de quatro a cinco jogadores viajando pra circuito mundial, ano que vem acredito que a gente vá ter mais que o dobro."

Para iniciar a prática do beach tennis, pouco é necessário e o retorno é grande, além da socialização, fortalecimento muscular, gasto calórico, melhora na coordenação motora e concentração são alguns dos principais destaques. Então, é aproveitar as boas condições que o Ceará oferece para a modalidade e não vai ser difícil achar uma quadra por perto.