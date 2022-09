Cearenses convocados para Mundial de Karatê-Dô Tradicional realizam vaquinhas para custear viagem

Os irmãos cearenses Thiago e Felipe Nogueira, de 21 e 18 anos, foram convocados pela Confederação de Karatê-Do Tradicional Brasileira (CKTB) para a disputa do Campeonato Mundial de Karatê-Dô Tradicional, após conquistarem o Campeonato Brasileiro na categoria “Embu”, disputado em dupla. O evento acontecerá na Eslovênia, entre 14 e 22 de novembro.

Com a ausência de patrocinadores, os cearenses, do bairro Mondubim, em Fortaleza, estão realizando uma vaquinha virtual para custear a viagem para a Eslovênia. Em contato com o Diário do Nordeste, Thiago explicou que o valor será utilizado para custear as despesas para Curitiba, onde será realizado os treinamentos preparatórios para o Mundial, e para o país europeu.

“Estamos tentando ao máximo estar lá, tanto nos treinamentos que serão em Curitiba quanto na competição que será na cidade de Kranjska Gora. Temos poucos dias para confirmar presença e é uma verdadeira corrida contra o tempo.”

Ao todo, os atletas visam arrecadar R$ 30 mil. Até o momento, a arrecadação é de R$ 735, com 15 contribuintes.

Serviço:

Nome: Thiago Nogueira

PIX (Nubank): (85) 98524-8174

Vaquinha Virtual: Clique aqui

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte