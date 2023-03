Federação Cearense de Karatê celebra modalidade com homenagens a atletas e colaboradores

A Noite do Karatê vai celebrar o ano de 2022 da modalidade no Ceará. O evento será neste sábado (4), com homenagens e premiações a atletas e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do esporte. A Federação Esportiva e Educacional de Karatê do Ceará (FEEKC) organiza a cerimônia, que será no Salão Nobre, a partir das 19 horas, do Ideal Clube.

Legenda: Federação Esportiva e Educacional de Karatê do Ceará (FEEKC) homenageia atletas e colaboradores. Foto: Divulgação/Federação Esportiva e Educacional de Karatê do Ceará (FEEKC)

A festa vai premiar os melhores atletas do ranking 2022 de cada categoria, como atletas que participaram da Seleção brasileira e do Campeonato Mundial, na Itália. Além disso, homenagear associações, projetos e autoridades que contribuíram para o desenvolvimento da modalidade nessa temporada. Além deles, os professores das academias participaram das disputas.

“Teremos homenagem ao Dr. Igor Queiroz, que colabora muito com o nosso esporte, o Dr. Ferrúcio Feitosa, ex-secretário da Copa e atual secretário Regional da Prefeitura de Fortaleza, e alguns prefeitos que estarão presentes. Ou seja, reconhecer o trabalho de todos que fizeram o karatê ter sucesso. Além deles, os dirigentes da Federação, que trabalharam durante o ano todo, se empenhando para que os eventos acontecessem da melhor forma”, detalhou Carlos Cartaxo, vice-presidente da FEEKC e organizador do evento.

Carlos Cartaxo fala ainda sobre a expectativa para o evento deste sábado. Cerca de 400 convidados vão participar da noite comemorativa.

“O que todos podem esperar dessa festa é muita emoção. Até porque teremos algumas supresas nessa festa, que serão reveladas somente na hora. Então, acredito que será um sucesso e vai corresponder a expectativa de todo mundo”, concluiu.