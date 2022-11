Atletas cearenses participam de Mundial de Karatê na Eslovênia; competição começa nesta terça (15)

Praticamente metade da vida de Lorena foi dedicada aos treinos do Karatê-Dô Tradicional, modalidade que iniciou aos oito anos, no Cuca do Mondubim. Desde então, a jovem treina duas vezes por semana e intensificando a preparação quando as competições se aproximam, como explica:

“Os treinos sempre foram às quartas e sextas-feiras. Durante esse tempo, fui me dedicando, evoluindo, participando de campeonatos até chegar nesse momento, em que fui convocada para a seleção brasileira.”