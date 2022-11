Com nova dupla no vôlei de praia, Rebecca valoriza inteligência emocional de parceira

Quem acompanha vôlei de praia sabe que a troca entre as duplas é bastante comum. Os ciclos vão se renovando , as jogadas e estratégias já não fluem como sempre, então buscar alternativas é legítima opção para cada um continuar em alto rendimento também em conjunto. Chegar até a Olimpíada é o ápice motivador dessas mudanças. E pensando nisso, a cearense Rebecca Silva se junta à paranaense Ágatha Rippel, a partir de 2023, na corrida por uma vaga, em Paris 2024.

Por pouco mais de um ano, Rebecca dividiu as quadras com Talita Antunes. A cearense apontou alguns dos motivos pelos quais elas resolveram seguir rumos diferentes:

A nova parceria deve iniciar na prática, no próximo mês de janeiro. Ágatha deu à luz nesta terça-feira (1º), a sua primeira filha Kahena. E Rebecca vai aproveitar esses dois meses para descansar e se reorganizar para voltar à nova temporada. Ela conta que não teve essa pausa após os Jogos de Tóquio, no ano passado.

Parceria com o Fortaleza Esporte Clube

Atleta do Fortaleza desde março, Rebecca destacou a importância do apoio do clube e adiantou que Ágatha também deve fazer parte do projeto: