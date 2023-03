Federação Cearense de Karatê premia melhores atletas do ranking de 2022

Uma noite de emoção e celebração! A Federação Esportiva e Educacional de Karatê do Ceará (FEEKC) homenageou os melhores atletas do ranking, além de professores, personalidades e autoridades na noite deste sábado (4), no Ideal Clube, em Fortaleza. A entidade celebrou as conquistas de 2022 e projetou mais avanços em 2023, ano em que a capital cearense vai sediar a última etapa do Campeonato Brasileiro.

“Após a pandemia, tivemos um pouco de dificuldade por estarmos parados. Houve uma preocupação, mas no decorrer do ano, participamos das competições nacionais, onde o Ceará se classificou bem. No ranking da Confederação Brasileira, o estado foi o vice-campeão, sendo que não tivemos nenhum evento em casa. Foram todos fora. A gente recebe esse título de vice, mas com um gostinho de campeão”, disse Robyson Régis, presidente da FEEKC.

Legenda: Francisco Assis Bezerra recebeu o diploma de 9º Dan. Foto: Kid Júnior/SVM

HOMENAGEADOS

Ionilson Silva Santos, Sophia do Nascimento Santos e Maria Luiza Nascimento Mariano, atletas da seleção brasileira, também foram agraciados no evento. Eles participaram do Campeonato Mundial da modalidade realizado em Caorle, na Itália, e subiram ao pódio.

Maria Luiza treina karatê há quatro anos. Aos 10, ela já pensa no futuro e relembra a conquista do título mundial da categoria.

“Foi um momento muito feliz, histórico na minha vida. Eu estava muito nervosa. Foi muito legal viajar, conhecer pessoas que falam outras línguas... O karatê ajuda a desenvolver, você aprende a se defender. Quando eu crescer, eu quero ser professora de Educação Física e quero ter uma academia que nem meu professor”, disse a atleta.

"A Maria Luíza treina karatê com a gente há muito tempo. Ano passado, ela foi campeã de tudo... Cearense, Brasileiro, Mundial... Ganhou tudo. Tem um futuro promissor. Tenho certeza que ela tem muito mais a conquistar", ressaltou o mestre Auricélio Oliveira.

Ao todo, 82 caratecas foram condecorados, incluindo os melhores das seis categorias: PCD (Pessoas com deficiência), Mirim, Infantil, Juvenil, Adulto e Master. Outro momento importante da festa foi com o Shihan Francisco Assis Bezerra, que recebeu o diploma de 9º Dan, uma das mais altas graduações da modalidade.

Outro homenageado foi Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, do Instituto Myra Eliane e da Junior Achievement do Ceará. Também é coordenador do Conselho do Lar Torres de Melo e atuou na criação do Memorial Edson Queiroz, em Cascavel (CE).

Além dele, Amarílio Cavalcante Júnior, presidente do Ideal Clube e Ferruccio Feitosa, coordenador das regionais da capital cearense e Faixa Preta 8º Dan. Osteval Tavares e Carlos Cartaxo, técnico da seleção cearense de karate, também foram agraciados. Além de comissão de arbitragem, professores, presidentes e associações filiadas.

Legenda: A carateca Maria Luiza e o professor Auricélio Oliveira. Foto: Kid Júnior/SVM

AGENDA CHEIA EM 2023

Presidente da FEEKC, Robyson Régis destaca os avanços da modalidade e projeta o futuro. Além de novos desafios, 2023 trará para Fortaleza a última etapa do Campeonato Brasileiro.

“A gente já tem um calendário elaborado para este ano. Temos programação para participar da etapa do Brasileiro no Rio de Janeiro. Em abril, vamos realizar a 1ª etapa do Campeonato Cearense. Haverá o Pan-Americano, e vamos receber os nossos irmãos caratecas aqui em Fortaleza, sediando a última etapa do Campeonato Brasileiro”, concluiu.

Legenda: Cerca de 400 pessoas participaram da festa em homenagem aos caratecas. Foto: Kid Júnior/SVM