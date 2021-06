UFC Vegas: Sakai é atração principal na noite deste sábado (5); veja card, horários e onde assistir

O brasileiro Augusto Sakai (15-2-1) será a atração principal do UFC Fight Night: Rozentrusik VS. Sakai deste sábado (05) em Las Vegas, nos Estados Unidos. Nono lugar no ranking da categoria peso-pesado, o curitibano enfrentará o surinamês (sexto colocado) Jairzinho Rozentruisk (11-2-0).

O evento contará, no entanto, com outros brasileiros. O paraense Antônio Arroyo (9-4-0), recém contratado pelo UFC, enfrentará o inglês Tom Breese (12-3-0) e abrirá o card principal em Las Vegas. Ariane Lipski, Francisco “Massaranduba” Trinaldo e Alan “Nugette” Patrick serão os outros atletas do país a estarem presente no octógono.

UFC Fight Night: Rozentrusik VS Sakai

05 de março de 2021, no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Card Principal (20h, horário de Brasília)

Peso-pesado: Jairzinho Rozentruisk x Augusto Sakai

Peso-pesado: Walt Harris x Marcin Tybura

Peso-médio: Roman Dolidze x Laureano Staropoli

Peso-meio-médio: Santiago Ponzinibbio x Miguel Baeza

Peso-médio: Dusko Todorovic x Gregory Rodrigues

Peso-médio: Tom Breese x Antônio Arroyo

Card Preliminar (17h, horário de Brasília)

Peso-mosca: Montana de La Rosa x Ariane Lipski

Peso-pesado: Tanner Boser x Illir Latifi

Peso-meio-médio: Francisco Trinaldo x Muslim Salikhov

Peso-pena: Makwan Amirkhani x Kamuela Kirk

Peso-leve: Alan Patrick x Mason Jones

Peso-mosca: Manon Fiorot x Tabatha Ricci

Peso-pena: Sean Woodson x Youseef Zalal

Peso-leve: Claudio Puelles x Jordan Leavitt