Atletas do bairro Bom Jardim pedem doações para disputarem o Campeonato Brasileiro de Karatê

Atletas do bairro Bom Jardim, em Fortaleza, estão em busca de doações para conseguir passagens para disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê, em São Paulo. As passagens somam o valor de 12 mil reais. Os professores Henrique Leandro e Lara Maciel estão fazendo rifas e arrecadando doações para custear o valor da viagem. A competição acontece nos dias 15 e 17 de setembro.

Ao todo são três competidores, Gustavo Roger (15), Robson Araújo (15) e Carlos Henrique (10), que fazem parte da escola de Karatê do Instituto Katiana Pena, que trabalha com crianças e jovens em situação de pobreza. Os garotos foram selecionados para a disputa do brasileiro em decorrência do título do Campeonato Cearense.

Henrique disse o treinador. Os atletas serão destaque na federação por sempre estarem aqui dentro do Estado se destacando e alcançando sempre os lugares mais altos do pódio. Além disso, são garotos muito comprometidos, esforçados e assíduos nos treinos, logo a resposta para os resultados acima, bem como na escola com excelentes notas

A competição traz visibilidade e um papel social importante não só para os atletas, mas para todos que fazem parte da comunidade do Bom Jardim, como diz o treinador Henrique Leandro.

Henrique acrescentou A competição agrega tanto nos resultados na vida de atleta, como na vida social de cada um. Eles sempre gostam de falar que sentem que com o esforço deles além de se tornarem grandes atletas, se tornarão pessoas do bem. Com isso, eles sentem que competindo fora, poderão representar o Bom Jardim, porque mesmo para um lugar desacreditado, se tornam esperança na comunidade, como a Katiana se tornou, tendo a fundadora como admiração

Henrique Leandro ainda completa, destacando a importância social do esporte.

“A maior importância social do esporte na vida dos competidores, é o afastamento de qualquer seletividade ou preconceito que poderia haver com atletas de uma classe social mais baixa ou com bairro mais estigmatizado, e com a confiança que eles sempre podem alçar voos maiores.”

Henrique diz que as expectativas para a competição são as melhores e tem como objetivo principal o ‘tão sonhado ouro’

“A expectativa é a melhor, tendo como objetivo principal o tão sonhado ouro em um nacional, sendo que será a estreia dos alunos em uma competição fora do Estado e competindo no alto nível.” disse o treinador

