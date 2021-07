Time Brasil realiza desfile de abertura na Vila Olímpica; confira

Em virtude da pandemia da Covid-19, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) participará da Cerimônia Oficial de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com apenas quatro representantes: os porta-bandeiras Bruno Rezende (Bruninho), do vôlei, e Ketleyn Quadros, do judô, além do Chefe de Missão Marco La Porta e por mais um oficial administrativo.

A medida visa minimizar os riscos de contágio durante o transporte das delegações e dentro do estádio.

O Time Brasil, no entanto, realizou um evento particular na Vila Olímpica de Tóquio. Atletas de várias modalidades se reuniram para uma volta olímpica no prédio do Brasil, caracterizados com os uniformes de desfile da delegação, e percorrerão cerca de 500 metros pela Harumi Gatway, a avenida onde estão perfiladas todas as bandeiras dos 206 países participantes dos Jogos, até chegar aos Aros Olímpicos.

A realização do simbólico momento olímpico foi repleta de cuidados. Os atletas de badminton, natação, handebol, judô, levantamento de pesos, triatlo, boxe, skate, vôlei de praia, tênis de mesa, saltos, hipismo, tênis, esgrima, ciclismo, vôlei, ginástica artística e canoagem, utilizaram máscaras e álcool em gel.

Legenda: Desfile ocorreu no prédio do Brasil na Vila Olímpica de Tóquio Foto: Divulgação / COB

Cerimônia de Abertura

O evento oficial de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio acontece nesta sexta-feira (23), às 08h, no Estádio Olímpico de Tóquio. O Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV) transmite toda a programação olímpica.