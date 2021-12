Tiago Leifert diz que foi alvo de 'covardia' na internet após farpas com Ícaro Silva sobre BBB

O apresentador Tiago Leifert se pronunciou nesta segunda-feira (27) sobre a polêmica envolvendo o ataque de Ícaro Silva contra o Big Brother Brasil (BBB) e afirmou que foi alvo de "covardia". "Fui atacado pela minha religião, pela minha família e eu não ataquei a índole de ninguém".

No vídeo, Leifert se mostrou chateado com um problema pessoal — que não foi revelado —, apontado pelo ator quando ele publicou uma carta em resposta à Tiago.

Tiago Leifert Apresentador Nesse delírio que aconteceu nos últimos dias, no último parágrafo de uma carta escrita para mim, tripudiam em um problema pelo qual to passando que nem eu estou para falar. Nessa hora parei de enxergar tudo e fiquei muito transtornado

VEJA PRONUNCIAMENTO DE TIAGO LEIFERT:

Na semana passada, Ícaro desmentiu boato de que estaria no BBB 22 criticando o reality e o classificando como "entretenimento medíocre". O fato gerou revolta em fãs do programa e fez com Leifert, ex-apresentador, se pronunciasse pedindo que o ator "respeitasse a história" da atração e de que a faz e participa.

Tiago afirmou que o programa "provavelmente pagou o salário" do ator, que é contratado da Globo. Isso revolou Ícaro, que escreveu uma carta a Tiago afirmando que o que paga ele é a sua "entrega".

Após a réplica, fãs do ator e internautas começaram a atacar Tiago Leifert, com o mesmo já acontecendo com Ícaro.

"A gente pagou seu salário"

A polêmica do salário foi revisitada novamente por Tiago nesta segunda. Dessa vez, ele cravou: "Não é só provavelmente, nós ajudamos, sim, a pagar seu salário. E não só o seu, o meu, do Boninho e etc".

"Eu não consigo ver onde está ofensa em uma constatação simples dessa. E o que é pior é que não foi uma pessoa desconhecida, um filósofo. foi um colega que está ali no estúdio ao lado", comentou Leifert.

Tiago ainda pontuo que Ícaro Silva seria "um super personagem" para o grupo camarote do BBB.