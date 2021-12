Ex-BBBs condenam fala de Ícaro Silva sobre reality: 'Desrespeitoso'

Após criticar o Big Brother Brasil (BBB) chamando o programa de "entretenimento medíocre", o ator Ícaro Silva viu seu nome subir nos trends e ser alvo de críticas. Nesta terça-feira (21), ex-BBBs foram às redes sociais condenar a fala dele.

Quem também não deixou barato foi o ex-apresentador da atração, Tiago Leifert. Ele utilizou um print da publicação do artista para dizer que o achava um excelente ator, mas que não concordava com a definição dada por ele nas redes sociais.

"Sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!)", escreveu, inicialmente, o apresentador.

Flay

Uma das mais contundentes foi Flay, do BBB 20. "Arrogante, prepotente e desrespeitoso. Até agora do seu papel [em Verdades Secretas], mas agora acho uma bosta", pontuou.

Legenda: Flay condenou as atitudes do ator em relação ao BBB Foto: Reprodução

"Desce daí papi e tenha respeito pela galera. Tu é artista e sabe o quanto o meio do entretenimento/arte/mídia tem altos e baixos. Humildade de pé no chão fazem bem para todo mundo. Big Bosta... teu **** rapaz", disparou.

Ariadna

"Icaro falando mal do BBB pra respeitar a trajetória dele, como se só ele tivesse trajetória", comentou Ariadan Arantes, ex-BBB 11 e No Limite 5.

"Não vai entrar pq seria cancelado no primeiro dia. Soberbo e prepotente sempre foi… conheço ele de outros carnavais", avaliou.

Amanda

Amanda Djehdian, vice-campeã do BBB 15, foi ao Twitter para pontuar que tem orgulho de ter participado do programa: "E quem se acha superior, a última foto [Amanda mostrando o dedo do meio], é para você".

Uma coisa eu sempre disse e NUNCA quis apagar da minha vida!! Eu tenho um ORGULHO imenso de ter feito parte do elenco di MAIOR reality desse Brasil, e agradeço demais o @bbb por ter me escolhido dentre milhões de pessoas!

Lumena

"Assumamos as consequências de ser convocado a julgar e ser julgada podem ser desafiadoras, mas no final, valeu muito a pena", comentou Lumena Aleluia, do BBB 21.

Pode parecer só dinheiro, mas não é:

o BBB cumpre diversas expectativas e objetivos, desejos que podem parecer fúteis, mas no fundo, no fundo a gente volta a ser criança com um profundo e ingênuo desejo de liberdade.

"Pode parecer só dinheiro, mas não é: o BBB cumpre diversas expectativas e objetivos, desejos que podem parecer fúteis, mas no fundo, no fundo a gente volta a ser criança com um profundo e ingênuo desejo de liberdade", escreveu Lumena, que sofreu muito com o cancelamento na edição.

Elana

Elana Valenaria, ex-BBB 19 e No Limite 5, foi mais uma que criticou a fala de Ícaro Silva: "2022 e ainda tem gente que acha que a régua da intelectualidade é gostar ou não de BBB. #Preguiça".

Gleici

A campeã do BBB 18, Gleici Damasceno, também comentou sobre a polêmica. "Eu acho tão 2010 esse tipo de comentário sobre BBB", ponderou.