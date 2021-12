Dayane Mello defende Nego do Borel: 'Ele não cometeu abuso sexual contra mim'

A modelo Dayane Mello se manifestou nesta terça-feira (21) sobre o caso de denúncia de assédio sexual envolvendo Nego do Borel.

A ex-participante de 'A Fazenda 13' - cujo fim ocorreu há cinco dias - publicou em seus stories no Instagram um longo texto e uma sequência de vídeos em que aparece inocentando o cantor.

Segundo ela, embora Nego do Borel tenha sido "imprudente" no episódio que resultou na expulsão dele do reality, ele não a estuprou.

"Depois de refletir sobre os eventos ocorridos com o Nego [do Borel] lá na ‘Fazenda’, avaliar e reavaliar os eventos, conversar com psicóloga e pessoas do meu entorno, cheguei à conclusão de que muito embora a conduta dele não tenha sido a mais prudente possível na situação, ele não cometeu abuso sexual contra mim, não me estuprou”, garantiu Dayane.

A catarinense ainda reconheceu que o "assunto acende os ânimos das pessoas, por envolver algo muito sério. Sei também que milhares de mulheres sofrem abuso sexual anualmente no Brasil, e sei também que tudo sempre deve ser feito para evitar que esta triste realidade permaneça”.

Por isso mesmo, informou que não poderia apontar o cantor como o responsável por um crime tão sério e que, segundo ela, não aconteceu.

"O que mais me machuca realmente é dar culpa a uma pessoa que não me abusou, que não me estuprou. Não aconteceu nada. Por mais que todas as mulheres do mundo querem que eu seja uma porta voz de um estupro, eu não vou ser! Não vou fazer uma pessoa passar como um estuprador, porque ele não me estuprou. Estou em paz, não sou capaz de levar essa responsabilidade sabendo o que aconteceu naquela noite".

Agradecimento

Apesar de não considerar Nego do Borel culpado, a participante do Grande Fratello agradeceu à Record TV pela decisão de afastar o cantor dela, uma suposta vítima.

“Precisamos que o ponto de vista e os sentimentos das mulheres nunca sejam desacreditados e sempre possam ser tratados com acolhimento e respeito. Nesse sentido, sou muito grata à equipe da Record pelo zelo com o qual tratou a situação, ouvindo meu lado e buscando me proteger! Precisamos desta atitude sempre, em todos os casos parecidos”, disse.

“Seguirei sempre junto a todas as mulheres que forem vítimas na busca incessante por soluções para que situações de violência e abuso sejam tratadas com toda a seriedade necessária! Agradeço muito a vocês por todo o apoio e carinho”, somou, pedindo ainda compreensão dos fãs quanto ao seu posicionamento.

"Eu espero que vocês possam entender o meu posicionamento e o que eu estou sentindo. Eu sei que muitas mulheres se sentiram tocadas com este assunto, mas eu não posso fazer uma pessoa passar por estuprador e que me abusou sexualmente, porque ele não fez. Naquela noite, eu tenho muito claro o que aconteceu. (…) Eu só peço que vocês respeitem o que eu decidi, foi para a minha vida, para que eu possa viver melhor. Eu não posso ser porta-voz de algo que não aconteceu”.