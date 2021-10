Nego do Borel é encontrado em motel com duas mulheres no Rio de Janeiro

Nego do Borel foi encontrado na tarde desta terça-feira (5) em um motel no bairro Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acompanhado de duas mulheres. A informação, publicada pelo jornal O Globo, foi confirmada pela assessoria da Polícia Civil e do próprio cantor.

A nova informação relacionada ao paradeiro do artista foi relatada após buscas da Polícia Civil em Itacuruçá, no distrito de Mangaratiba. A diligência foi realizada ainda nesta manhã após apurações de que ele teria sido visto em uma lancha na região.

O desaparecimento de Borel foi registrado na segunda-feira (4) pela mãe do funkeiro, Roseli Viana Pereira. Segundo ela, o filho teria deixado a casa onde morar em meio a choro e declarações de que a amava.

Tanto Roseli como o assessor dele, Anderson Faria, prestaram depoimento na Delegacia de Descobertas e Paradeiros (DPPA) no fim desta manhã.

Mensagem ao assessor

Pouco antes de desaparecer, ainda na manhã de segunda (4), o cantor Nego do Borel entrou em contato com o assessor de imprensa pessoal, Anderson Faria da Silva. "Obrigado por tudo, você é f…, foi f…, mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão", escreveu o artista em mensagem.

Segundo a mãe de Borel, Roseli Viana Pereira, que registrou Boletim de Ocorrência informando o desaparecimento do filho na noite de segunda-feira, o sumiço veio após o que teriam sido os últimos contatos com amigos e familiares.

Bilhete

Ainda conforme os relatos da mãe de Leno Maycon, nome de batismo de Borel, um bilhete em uma folha de caderno escrito "A Fazenda vai me pagar, fez minha mãe chorar" teria sido encontrado na casa do artista.

Roseli disse que antes de desaparecer Nego do Borel afirmou que a amava e solicitou para que a mãe não o impedisse de realizar suas vontades. O telefone do cantor ficou desligado até esta terça-feira (5).