Buscas por Nego do Borel são realizadas em Itacuruçá, no Rio de Janeiro

Equipes da Polícia Civil do Rio de Janeiro foram enviadas nesta terça (5) a Itacuruçá, na Costa Verde fluminense, em busca de Nego do Borel. A 42ª DP, de Recreio dos Bandeirantes, recebeu informações de que o cantor foi visto em Mangaratiba ainda na tarde de segunda-feira (4). As informações são do G1.

Roseli Viana Gomes, mãe do funkeiro, compareceu no fim desta manhã na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DPP) para prestar novo depoimento. Ela registrou Boletim de Ocorrência para pedir investigação sobre o desaparecimento do filho.

Conforme informações passadas por Roseli, Nego do Borel teria deixado a casa onde reside na última segunda-feira, logo após dizer à mãe que a amava. Desde então, o artista não deu mais notícias.

O delegado da 42ª DP, Luiz Mauricio Armond, que conversou com o portal G1, relatou que as diligências seguiram as informações recebidas, também inspecionando as pousadas nas redondezas.

"Minha equipe está em Itacuruçá, mas está sem condições de navegação. Então, no mar, dificilmente vai estar. As marinas estão avaliadas, e não está tendo embarcação na região", confirmou o delegado.

Depressão

Conforme colegas de Nego, ele enfrenta um quadro de "depressão profunda" desde a expulsão do reality rural 'A Fazenda. Durante a participação, ele foi acusado de estupro contra Dayane Mello.

Segundo a assessoria do funkeiro, que falou em nota ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a família está "desesperada". Nego do Borel tem apresentado oscilações de humor, onde chega a chorar muito em determinadas situações, após aparentar estar bem.

Roseli Viana Pereira, mãe de Nego, prestou depoimento na noite desta segunda e disse que o filho a informou que "sairia de casa". Conforme o relato, ele ainda teria ligado para um assessor "como se tivesse se despedindo".

Segundo o portal Extra apurou, o caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia.