Nego do Borel está desaparecido, informa família

A família do cantor Nego do Borel, expulso de "A Fazenda 13", fez um Boletim de Ocorrência (B.O) informando que ele está desaparecido. Ele teria sido visto pela última vez pouco antes das 12h desta segunda-feira (4).

Informação foi revelada pela colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia e confirmada pela assessoria do artista. A mãe do funkeiro registrou o B.O na Delegacia Policial do Recreio, no Rio de Janeiro.

Depressão

Conforme colegas de Nego, ele enfrenta um quadro de "depressão profunda" desde sua expulsão do reality rural, após polêmica de acusação de estupro contra Dayane Mello.

De acordo com a assessoria do funkeiro em nota ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a família está "desesperada". Nego do Borel tem apresentado oscilações de humor, onde chega a chorar muito em determinadas situações, após aparentar estar bem.

Roseli Viana Pereira, mãe de Nego, prestou depoimento na noite desta segunda e disse que o filho a informou que "sairia de casa". Conforme o relato, ele ainda teria ligado para um assessor "como se tivesse se despedindo".

Segundo o portal Extra apurou, o caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia.

Bilhete

A mãe do cantor ainda disse aos policiais que encontrou um bilhete em uma folha de caderno escrito "A Fazenda vai me pagar, fez minha mãe chorar".

Roseli disse que antes de desaparecer Nego do Borel afirmou que a amava e solicitou para que a mãe não o impedisse de realizar suas vontades. O telefone do cantor está desligado e ninguém sabe o paradeiro.