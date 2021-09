Polícia investiga Nego do Borel por suspeita de estupro contra Dayane Mello em 'A Fazenda 13'

Nego do Borel virou alvo de investigação da Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro contra Dayane Mello em "A Fazenda 13". Bêbada, a modelo dormiu na mesma cama que o cantor e internautas apontam que ele abusou dela na madrugada deste sábado (25).

Em nota ao Uol, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo confirmou que o advogado da peoa registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia de Itapecirica da Serra, interior paulista onde fica a sede do reality.

Equipe jurídica de Dayane usou imagens da transmissão 24h do programa para denunciar o estupro. O perfil oficial dela no Twitter informou que os advogados, assim como a Polícia estão na porta da sede de "A Fazenda" para pedir posicionamentos à produção.

Equipe de Nego do Borel se pronuncia

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe de Nego do Borel disse que está "acompanhando as graves acusações feitas contra o participante".

"Somos totalmente favoráveis a apuração de todos e quaisquer fatos que ocorram dentro do reality, bem como a oitiva de todos os envolvidos. Não se deve tomar nenhuma conclusão com base em vídeos cortados e áudios embaralhados", diz texto.

A assessoria do artista continua: "Um tema grave como esse, não pode ser arma de torcida de reality show, bem como não pode ser objeto de julgamento na internet".

Ao Uol, a equipe do peão pontua que os fatos estão sendo apurados "por uma equipe multidisciplinar disponibilizada pela própria produção do programa".

Record apura os fatos

A Record TV afirmou, por meio das redes sociais, que está apurando os fatos envolvendo Nego do Borel e Dayane Mello. Uma equipe multidisciplinar está analisando o caso e uma decisão deve ser divulgada no programa deste sábado.

Foto: Reprodução/ Twitter

"A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite".

Dayane diz não lembrar de nada

Ao acordar neste sábado, Dayane Mello conversou com a fazendeira Erika Schneider e disse não lembrar do que ocorreu após a festa, como a queda que a deixou com um hematoma.

“Não sei o que aconteceu aqui, mas eu tô com uma dor imensa, tem um roxo aqui. (…) De novo eu aprontei nessa festa… não vou nem perguntar pra ninguém o que eu fiz, senão vem a depressão", afirmou a peoa.

A única recordação da modelo, no entanto, foi sobre a desorganização no quarto. "Tava uma bagunça", disse, enquanto tomava café.