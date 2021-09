Relembre casos de assédio sexual e polêmicas que levaram a expulsões em realities brasileiros

O caso de Nego do Borel, que está sendo acusado de estuprar Dayane Mello durante a madrugada deste sábado (25) em "A Fazenda 13" não é a primeira polêmica de assédio sexual em realities brasileiros. O caso deste ano está sendo analisado pela Record TV, enquanto advogados da modelo e até a Polícia estão na sede do programa aguardando algum posicionamento.

Outras duas situações de assédio aconteceram também no reality rural, ambos em "A Fazenda 11". Já no Big Brother Brasil (BBB), uma expulsão aconteceu na 12ª edição por suspeita de estupro.

Relembre polêmicas sexuais em realities do Brasil:

Phellipe Haagensen expulso de "A Fazenda 11"

Legenda: Phellipe beijou Hariany sem consentimento no meio de uma discussão Foto: Reprodução/PlayPlus

O ator Phellipe Haagensen foi expulso da 11ª edição de "A Fazenda", em 2019, após beijar a boca de Hariany Almeida sem consentimento durante uma briga entre os dois.

A participante foi até a produção e o denunciou. Após análises das imagens, a Record TV decidiu expulsar o peão do programa. Um inquérito por importunação sexual foi aberto.

Lucas Viana apontado por assédio em "A Fazenda 11"

Legenda: Internautas e patrocinadores pressionaram a Record TV sobre o caso de assédio, mas não houve posicionamento Foto: Reprodução

O vencedor de "A Fazenda 11" Lucas Viana, foi duramente criticado nas redes sociais e acusado de assédio contra Hariany Almeida, com quem mantinha um relacionamento no programa.

Imagens da transmissão ao vivo mostraram o modelo beijando, tocando o corpo e tentando pegar nas partes íntimas de Hariany, mesmo após ela falar "não". A emissora não se posicionou sobre o caso, mesmo com pressão do público e até de patrocinadores.

Daniel Echaniz expulso do BBB 12

Legenda: A sister estaria desacordada no momento do ato sexual Foto: Reprodução

O modelo Daniel Echaniz foi expulso do BBB 12 no mesmo dia em que policiais foram à Globo para apurar denúncia de estupro de Monique Amin.

Imagens do pay-per-view mostram que após uma festa Daniel e Monique foram para debaixo do edredom. No vídeo, Daniel faz movimentos que sugerem ato sexual entre a dupla. No entanto, a sister parecia estar desacordada.

A expulsão do modelo foi anunciada pelo apresentador Pedro Bial "após rigorosa avaliação da Rede Globo" e se deu por "grave comportamento inadequado". Um inquérito policial chegou a ser aberto, mas depois foi arquivado após Monique não prestar queixas.

Vanderson Brito expulso do BBB 19

Legenda: O professor de biologia Vanderson Brito foi acusado de crimes como assédio e estupro por ex-namoradas e ex-alunas Foto: Reprodução

Vanderson Brito, participante do BBB 19, foi expulso da edição por denúncias de crimes cometidos por ele antes do confinamento. Ele foi alvo de inquérito por agressão, assédio sexual e estupro.

O professor de biologia foi acusado por ex-namoradas e ex-alunas. Vanderson foi intimado a depor na investigação e, por isso, a Globo teve de tirá-lo do reality show.