Saiba como estão Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos atualmente

Com os lançamentos dos filmes que retratam as mortes de Alfred e Marísia von Richthofen, planejadas e executadas pela filha do casal, Suzane, com o namorado e cunhado dela, algumas pessoas que assistiram aos longas-metragens se perguntam: "como estão Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos atualmente?".

Na época do assassinato de Alfred e Marísia, em 31 de outubro de 2002, Daniel Cravinhos e Suzane namoravam. Os dois, juntos a Cristian Cravinhos, irmão de Daniel, arquitetaram e colocaram em prática o duplo homicídio, na casa da família, na zona sul de São Paulo.

O trio foi a júri popular em 2006. Suzane foi condenada a 39 anos em regime fechado. Em outubro de 2015, teve progressão para o semiaberto, que lhe dá o benefício de saídas temporárias. Ela cumpre pena na P1 de Tremembé (SP).

A defesa de Suzane pleiteou que ela cumprisse o resto da pena em regime semiaberto, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de progressão em setembro de 2020. Suzane von Richthofen antes e depois: Daniel foi condenado a 39 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Em janeiro de 2020, ele foi para o regime aberto e deixou a penitenciária em Tremembé. Daniel Cravinhos antes e depois: Cristian foi condenado a 38 anos e seis meses em regime fechado. Ele deixou a penitenciária Doutor José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé, em agosto de 2017, depois que a Justiça o autorizou a cumprir o resto da pena em regime aberto. Oito meses depois de ter sido solto, foi preso novamente, sob suspeita de agredir uma mulher e tentar subornar policiais militares em Sorocaba (SP). Cristian Cravinhos antes e depois: Confira o trailer