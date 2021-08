Filmes de Suzane Von Richthofen, com Carla Diaz, estreiam na Amazon Prime

Os filmes "A Menina Que Matou os Pais" e "O Menino Que Matou Meus Pais" estreiam dia 24 de setembro no Amazon Prime Video, exibidos em mais de 240 países. Os dois longas contam a história real do casal Suzane Von Richthofen (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt), que assassinaram os pais da jovem.

Para contar detalhes do crime que chocou o país, os roteiristas Illana Casoy e Raphael Montes usaram informações contidas nos autos do processo, que levou à condenação do casal pela morte dos pais de Suzane. Um dos filmes é narrado pelo ponto de vista de Suzane e outro por Daniel.

Em 2002, Suzane confessou ter planejado o assassinato dos pais com ajuda do namorado Daniel e do cunhado Christian Cravinhos, na casa da família no Brooklin, zona sul de São Paulo. Os pais não queriam o namoro e exigiam a separação. No filme, são mostrados o caso e possíveis motivos do casal para cometer essa atrocidade.

Com direção de Mauricio Eça, o filme tem no elenco Leonardo Medeiros e Vera Zimmermann interpretando os pais de Suzane. Também participam do longa os atores , Allan Souza Lima, Kauan Ceglio, Augusto Madeira, Debora Duboc.