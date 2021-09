Bêbada, Dayane Mello vai para debaixo do edredom com Nego do Borel; internautas denunciam estupro

A troca de carícias entre Nego do Borel e Dayane Mello embaixo do edredom após a segunda festa de A Fazenda 13, na madrugada desse sábado (25), gerou revolta nas redes sociais. Internautas apontam que ela estava sob efeito de álcool, momento em que o cantor teria se aproveitado da situação. A equipe da modelo considerou o ato como "inaceitável". A Record apura os fatos e deve divulgar posicionamento no episódio de hoje.

Rico Melquiades e Bil Araujo foram os primeiros a perceber que o casal estava na cama. Bil chegou a puxar o edredom. Em seguida, MC Gui perguntou a Dayane se ele queria permanecer com o cantor.

"Ô Day, você está bem? Tem certeza que você quer ficar aí? Você quer ir para a sua cama ou ficar aí. […] Papo sério, se ela não responder, você sai, Nego”, disparou Gui.

A ex-banheira do Gugu, Solange Gomes, também tentou intervir, mas não obteve retorno.

“Day, vai para a sua cama. […] Nego, vai dar problema. Ela tá totalmente bêbada”, advertiu.

Mileide Mihaile, que também estava no quarto, puxou o edredom e arrastou Dayane pelos pés. A modelo foi para outra cama, mas rapidamente voltou para o mesmo local do cantor.

O funkeiro, inclusive, foi ao closet alegando que iria pegar repelente, mas internautas apontam que era preservativo. As luzes do quarto foram apagadas e as câmeras mostraram intensa movimentação embaixo do edredom.

Repercussão

No Twitter, a hashtag "estupro na fazenda" está em segundo lugar nos TTs do Brasil na manhã deste sábado (25).

A assessoria de Dayane Mello também se pronunciou nas redes sociais, destacando que a modelo estava "inconsciente" e irá tomar providências judiciais.

"Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis.

Dayane diz não lembrar de nada

Ao acordar neste sábado, Dayane Mello conversou com a fazendeira Erika Schneider e disse não lembrar do que ocorreu após a festa, como a queda que a deixou com um hematoma.

“Não sei o que aconteceu aqui, mas eu tô com uma dor imensa, tem um roxo aqui. (…) De novo eu aprontei nessa festa… não vou nem perguntar pra ninguém o que eu fiz, senão vem a depressão", afirmou a peoa.

A única recordação da modelo, no entanto, foi sobre a desorganização no quarto. "Tava uma bagunça", disse, enquanto tomava café.

Record apura os fatos

A Record TV afirmou, por meio das redes sociais, que está apurando os fatos envolvendo Nego do Borel e Dayane Mello. Uma equipe multidisciplinar está analisando o caso e uma decisão deve ser divulgada no programa deste sábado.

"A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite".

Polícia na porta de "A Fazenda"

No início da tarde deste sábado (25), a assessoria de Dayane Mello informou que a polícia e a equipe jurídica estão na porta da sede de A Fazenda, em Itapecerica da Serra (SP), "tentando contato para que as autoridades possam dar andamento nos trâmites legais do caso".

Porém, a produção da emissora estaria "dificultando o contato a averiguação dos fatos".

Mais tarde, em outro comunicado via redes sociais, a equipe da modelo esclareceu que a Record pediu um prazo de meia hora para que o jurídico da emissora consiga chegar ao local.

"A Record pediu para que a polícia e equipe jurídica aguardem cerca de 30min, para que o jurídico da emissora consiga se encaminhar até a sede para acompanhar as autoridades".

Repúdio

Após a repercussão do caso, assessorias dos participantes da atual edição de A Fazenda divulgaram notas condenando a conduta de Nego do Borel.

No perfil do cantor e dançarino Dynho Alves, há um pedido para que a Record expulse o funkeiro. "Não seremos coniventes e nem nos omitiremos perante a um crime".

A digital influencer Mileide Mihaile emitiu nota de solidariedade à Dayane e a todas as mulheres que sofreram violência.

A ex-assistente de palco Valentina Francavilla citou que 67% das vítimas de agressão física e verbal, assédio sexual, moral e abuso são mulheres. "Não se calem. Violência sexual não é entretenimento".

O influenciador digital Gui Araújo repudiou "todo e qualquer tipo de violência contra a mulher".

A equipe do ator Victor Pecoraro disse que não compactua com o ocorrido e desejou que Dayane receba "todo o apoio necessário dentro e fora do programa".