Medrado toca o sino pela terceira vez e desiste de 'A Fazenda 13'

A rapper Fernanda Medrado está fora de "A Fazenda 13". Nesta quinta-feira (23), a peoa tocou o sino pela terceira vez para desistir do reality. A apresentadora Adriane Galisteu confirmou a saída da artista no programa ao vivo e deu a notícia aos peões.

Medrado não era vista em nenhuma das câmeras da transmissão 24 horas desde o começo da noite. A participante Sthe Matos chegou a comentar com os colegas de confinamento que ela havia batido o sino.

Veja o momento da desistência:

Na tarde desta quinta, a rapper afirmou que estava arrependida de ter pensado em desistir do reality rural. Ela recebeu conselhos de Marina Ferrari, para que mostrasse com atitudes o desejo de permanecer na disputa de por R$ 1,5 milhão. Dynho Alves e Sthe Matos pontuaram que inseguranças fazem parte do confinamento.

Equipe de Medrado se pronuncia

A equipe de Medrado publicou uma nota oficial nas redes sociais após a confirmação da desistência da peoa. Na publicação, foi pedido ainda respeito a decisão da rapper: "Saúde mental não é brincadeira".

"Infelizmente, a Medrado desistiu do jogo. O psicológico dela estava muito abalado e isso interferiu muito nessa decisão. Pedimos a compreensão de todos vocês, ela precisa de muito amor e apoio nesse momento. Obrigado por tudo, biscoiteros!".

Desejo de sair

A peoa manifestou o desejo de desistir do reality nessa quarta-feira (22), quando tocou o sino duas vezes. Ela afirmou que estava frágil emocionalmente e com medo de julgamentos do público.

"Minha cabeça já tá cheia de coisa, assim. Eu não vou ficar aqui pra eu, mais ainda, ser interpretada mal e f*der com a vida dos meus filhos. Sei que vou perder o carro, vou ter que pagar, mas eu não vou ficar", disse a artista.

Após conversa com os outros participantes e também com psicóloga da Fazenda, Medrado mudou de ideia e decidiu não sair. O fato foi comentado pela apresentadora Adriane Galisteu no programa ao vivo dessa quarta.

Ela revelou detalhes por trás de seu pensamento de desistência para colegas de fazenda nessa quinta. “Ai juntou que a pessoa falou que eu era filha da put*, depois que o meu jogo ia ser estragado por eu estar andando com a Dayane…Eu surtei", desabafou.

Na quarta, MC Gui abordou Medrado para falar sobre os posicionamentos dela no jogo. O cantor pontuou que ela estava andando com pessoas erradas, como Dayane Mello, e que isso podia afetar como o público esta