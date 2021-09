Medrado toca o sino duas vezes e quase desiste de 'A Fazenda 13'; entenda

A rapper Fernanda Medrado tocou duas vezes o sino de "A Fazenda 13" nesta quarta-feira (22), e na última manifestou o desejo de desistir do reality show. Segundo a peoa, ela está com medo de ser mal vista pelo público por suas atitudes.

Pouco antes das 22h, ela havia voltado ao quarto após pedir para sair e estava sendo consolada por Mileide Mihaile e Érika Schneider. O perfil oficial de Medrado no Twitter acompanhou as movimentações.

Durante a conversa, a transmissão ao vivo cortou o áudio brevemente, o que teria sido um aviso da produção. Após isso, Medrado foi até a despensa e teve uma conversa com a psicóloga, mas já retornou à casa.

"Estou com medo das pessoas não estarem vendo isso. Podem estar me vendo como uma filha da p****", desabafou a rapper antes de ser chamada pela produção.

Por meio do Twitter, o perfil da artista pontuou que ela "não entrou bem no reality" e que "muitas coisas aconteceram antes e o psicológico estava um pouco abalado". Antes da Fazenda, ela participou do "Power Couple Brasil" com o ex-companheiro Cleytão.

Sino tocado pela segunda vez

Abalada, ela conversava com o fazendeiro Gui Araújo na noite desta quarta quando correu para o celeiro e tocou o sino pela segunda vez. Aline Mineiro e Dayane Mello consolaram a peoa e pediram para ela não desistir.

Veja quando Medrado toca o sino

A desistência do programa se concretiza quando um participante toca o sino e grava um vídeo afirmando que deseja sair. Segundo os peões, Medrado chegou a fazer depoimento.

Pouco depois ela foi vista conversando fora do celeiro com Rico Melquiades, Victor Pecoraro e Valentina Francavilla.

Na tarde desta quinta, Fernanda Medrado desabafou com Aline afirmando que sua saúde mental estava abalada e que queria desistir do reality rural.

"Minha cabeça já tá cheia de coisa, assim. Eu não vou ficar aqui pra eu, mais ainda, ser interpretada mal e f*der com a vida dos meus filhos. Sei que vou perder o carro, vou ter que pagar, mas eu não vou ficar", disse a artista.

Briga na primeira formação de roça

Durante a formação da roça ao vivo nessa terça-feira (21), Medrado e Rico se desentenderam após um votar no outro.

A peoa trouxe à tona o fato de que o influenciador havia prejudicado a amiga Marina Ferrari com uma informação sobre a condição financeira da vida dela.

Discussão sobre o fato continuou pela madrugada desta quarta, e a rapper foi duramente criticada por alguns colegas de confinamento por sua atitude.