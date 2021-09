Enquete 'A Fazenda 13': Erika, Liziane ou Solange? Quem deve virar fazendeira e escapar da Roça?

Indicadas na primeira Roça de "A Fazenda 13", nesta terça-feira (21), Erika Schneider, Liziane Gutierrez e Solange Gomes têm a chance de escapar da berlinda na Prova do Fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira (22).

Um deles vira o novo comandante do reality show, enquanto a dupla perdedora se junta a Nego do Borel na noite de eliminação, na quinta-feira (23).

Como foi a formação da Roça?

Primeira formação de roça da temporada foi marcada por clima tenso e discussões. Rico Melquiades e Fernanda Medrado protagonizaram o maior barraco da noite de votação, por causa de desentendimentos prévios e também por uma fofoca envolvendo a condição financeira de Marina Ferrari.

Bil Araújo começou os trabalhos da noite abrindo o Lampião do Poder, que ganhou na Prova de Fogo. Ele tinha dois poderes: o da chama vermelha e o da chama amarela

O ex-BBB e “No Limite” ficou com a chama amarela e escolheu ficar com R$ 10 mil ao invés de ganhar imunidade da votação.

Troca de peões

Ele deu a chama vermelha para Victor Pecoraro, que teve que trocar dois peões da baia por dois peões da sede. Ele tirou Dayane Mello e Liziane Gutierrez da baia e colocou Solange Gomes e Nego do Borel.

Nego do Borel foi primeiro indicado à Roça, pelo voto supremo do fazendeiro Gui Araujo. Além deste e de Victor Pecoraro, Sthe Matos estava imune, por ganhar a votação do Paiol Tik Tok.

Quem votou em quem:

Mileide - Liziane

Tiago - Erika

Valentina - Bil

Nego do Borel - Medrado

Bil - Valentina

Solange - Bil

Marina - Liziane

Rico - Medrado

Tati - Erasmo

Mussunzinho - Dayane

Dayane - Mussunzinho

Erasmo - Tati

MC Gui - Dayane

Liziane - Mileide

Medrado - Rico

Erika - Liziane

Dynho - Dayane

Aline - Dynho

Sthe - Liziane

Victor - Dayane

Empate

Como houve empate na votação, o fazendeiro Gui Araujo teve que decidir quem mandaria para a Roça: Dayane e Liziane, e escolheu a segunda.

Seguindo a regra do jogo, o segundo peão a integrar a berlinda puxa alguém da baia para a noite de eliminação, e Liziane convocou Solange.

Para decidir quem ocuparia o quarto banco, foi realizada a prova do "Resta Um", em que um competidor salvava o outro da Roça. Erika restou na dinâmica e também foi para a berlinda.

Poder do Veto

O quarto roceiro tem a missão de vetar um dos peões da Prova do Fazendeiro, mandando-o direto para a noite de eliminação, e ela optou por Nego do Borel.

Assim, ela enfrentará Liziane e Solange na disputa desta quarta-feira (22). A dupla perdedora encara o funkeiro na berlinda, na quinta-feira (23).