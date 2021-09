Sthe Matos ganha votação do Paiol e entra para o elenco de 'A Fazenda 13'

A influenciadora digital e tiktoker Sthe Matos foi a mais votada do Paiol TikTok com 67,19% e entrou para o elenco de "A Fazenda 13" como a 21ª peoa. Ela entrou no reality rural na noite desta sexta-feira (17), após Adriane Galisteu anunciar o resultado.

A baiana chegou durante a primeira festa da temporada, surpreendendo os 20 peões que já estão na sede da fazenda desde o último domingo (12).

Sthe disputou a preferência do público com Alisson Jordan (3,71%), Krawk (15,81%) e Mah Tavares (13,29%). Enquete realizada pelo Diário do Nordeste apontou a entrada da influenciadora.

Quem é Sthe Matos?

Sthefane Matos tem 22 anos e se consolidou nas redes sociais como digital influencer por meio de seus vídeos. No Instagram, ela soma 9,1 milhões de seguidores, enquanto no TikTok a baiana conta com 4.2 milhões de fãs.