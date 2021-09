A Fazenda 13: Solange Gomes chama Rico Melquiades de 'feio', e peão retruca: 'velha coroca'

A modelo e ex-assistente de palco Solange Gomes e o influenciador digital Rico Melquiades se desentenderam durante uma dinâmica de troca de presentes realizada na noite desta quinta-feira (16), em A Fazenda 13. Durante o intervalo da atração, os dois trocaram farpas e se chamaram de "feio" e "velha coroca".

Tudo começou quando a ex-Banheira do Gugu teve a missão de tirar um dos competidores da atividade, e escolheu Rico. O peão não gostou de ter sido o escolhido e disse que iria colocá-la na Roça.

"Vou votar nela pra Roça. Eu não tinha voto mesmo, mas vou votar nela pra Roça. Eu não tenho nada contra ninguém e ela é meu voto, já fique sabendo", afirmou o influenciador digital.

A apresentadora Adriane Galisteu o perguntou se era uma brincadeira, e ele respondeu que não. "É verdade, mesmo. Vou votar nela. Ah! Eu nem posso porque ela tá na Baia. Tô estressado aqui. Eu fico nervoso. Eu tô com as carnes tremendo".

Bate-boca

Na sequência, Solange explanou: "eu tenho intuição, amor. Relaxa!", e Rico revidou: "grande intuição. Relaxo mesmo!".

Ela seguiu e revelou que a decisão foi estudada. "Eu tenho intuição boa, por isso que eu mandei você pra aí".

Rico, então, avisou mandará a peoa para a berlinda quando tiver uma oportunidade. "Que bom! Ponto, meu amor. Na próxima, se prepare, que você está também na minha mira".

Solange falou que não tem medo de ameaças: "tô tremendo de medo, né? Começo os olhares, amor!". Os outros participantes gritaram "começou", dando a entender como se o reality show rural tivesse iniciado a partir dali, depois do atrito.

Troca de farpas no intervalo

No intervalo do programa, os dois continuaram se desentendendo, porque Solange entendeu que um palavrão dito por Rico no meio da dinâmica de troca de presentes havia sido direcionado para ela, e questionou qual era a intenção dele. O influenciador digital se irritou e a chamou de louca.

"Pode me chamar de louca, é isso que o Brasil ama. Solange chegou", disse a modelo. Rico respondeu que 'também chegou', e que ela iria conhecê-lo.

A peoa, então, o provocou: "eu não quero conhecer. Você quer brigar comigo porque ninguém te conhece". Ele rebateu: "se ninguém me conhece, quem te conhece? Você quer aparecer?".

Os demais competidores tentaram acabar com a discussão entre os dois, e a ex-Banheira do Gugu disparou: "eu não, meu amor. Eu nasci bonita. Diferente de você!". "Você é podre!", rebateu o peão.

E a confusão continuou:

Solange: Vem me bater. Me chamando de podre?

Rico: E você me chamou de feio.

Solange: Você é feio.

Rico: Você é velha coroca.

Solange: Escorado de Carlinhos Maia. Um monte de família assistindo e você falando palavrão. Querendo aparecer! Você é a cota do desconhecido.

Rico: Deixa ela dar na minha cara que vai expulsa. Mal-educada é ela que me chamou de feio.

Solange: Não falou comigo desde o primeiro dia fica lá só com as amigas plantas. Você tenta ser engraçado.

Rico: Tá incomodada? Pede pra sair?

Solange: Eu não. Ele tá me provocando pra dar na cara dele.

Em seguida, A Fazenda 13 voltou do intervalo, e a apresentadora Adriane Galisteu retornou o contato com os peões, e o clima de tensão foi se acalmando.