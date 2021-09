Nego do Borel acaricia rosto de Dayane Mello, e ela tira a mão

Durante a madrugada desta quarta-feira (15) no reality show "A Fazenda 13", da Record TV, Nego do Borel tentou uma aproximação mais íntima com Dayane Mello, enquanto os dois dormiam na Baia. As informações são do Uol.

O cantor aparece nas imagens acariciando o rosto da modelo, que o repreende, tirando a sua mão. Além deles, foram escolhidos para estarem na Baia Solange Gomes, Victor Pecoraro, Dynho e Mussunzinho.

Ainda durante a madrugada, Nego do Borel declarou ser fã do participante Tiago Piquilo.

"Cara, eu gosto de você. Se Deus quiser, se eu tiver forte, [ajudo você]. Independente [de jogo], não tamo combinando nada, na humildade. Se um dia eu pensar diferente, chego pra você e falo ´pô, irmão', porque é papo de homem. Gosto de você, cara", disse.

O cantor disse que está no reality show pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e acredita que o convívio com pessoas novas será importante para o seu crescimento como ser humano.