A Fazenda 13: Mileide Mihaile, Aline Mineiro, Erasmo e Gui Araújo disputam 1° prova do fazendeiro

Os peões Gui Araújo, Erasmo Viana, Aline Mineiro e Mileide Mihaile irão competir na primeira prova do fazendeiro de "A Fazenda 13". Em competição de pontaria, realizada na madrugada desta quarta-feira (15), o quarteto eliminou os demais participantes. Eles garantiram vaga na disputa da primeira liderança do reality show.

Na prova eliminatória, os peões arremessavam argolas individuais em diferentes rodadas. Antes de jogar os objetos, eles diziam em quem desejavam tirar a chance de ser o primeiro fazendeiro da temporada.

O peão Erasmo Viana foi quem mais se destacou ao eliminar três participantes: Valentina Francavilla, Tati Quebra Barraco e Liziane Gutierrez. Gui Araújo, Aline e Mileide também acertaram uma vez cada e conseguiram vaga da prova da liderança na primeira semana.

Poderes do primeiro fazendeiro

No início do reality, a apresentadora Adriane Galisteu detalhou aos peões os benefícios e obrigações do fazendeiro.

O vencedor da disputa é imune à formação da roça, tem o poder de indicar um peão direto para a berlinda e resolve qualquer empate em votações. Além disso, distribui as tarefas entre os participantes.